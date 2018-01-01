«Бетмен повертається»: у Луцьку з'явилися дивні білборди
Сьогодні, 20:17
У Луцьку з'явилися білборди з зображення знаку вигаданого персонажу Бетмена та дивним написом.
Фото об'єкту 1 лютого викладають у Facebook користувачі соціальної мережі.
У коментарях появу білбордів жартома пов'язують з інформацією про нібито запланований на 2 лютого приїзд Президента Петра Порошенка.
Також пишуть, що Луцьк перейменують в "Готем" (вигадане місто, в якому й жив Бетмен).
Частина коментаторів радить почекати доки автори самі не розкриють суті реклами.
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Фото об'єкту 1 лютого викладають у Facebook користувачі соціальної мережі.
У коментарях появу білбордів жартома пов'язують з інформацією про нібито запланований на 2 лютого приїзд Президента Петра Порошенка.
Також пишуть, що Луцьк перейменують в "Готем" (вигадане місто, в якому й жив Бетмен).
Частина коментаторів радить почекати доки автори самі не розкриють суті реклами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
А це часом не реклама 4G. бо щось схоже було в водафон безлім 3G
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