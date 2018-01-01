«Бетмен повертається»: у Луцьку з'явилися дивні білборди





Фото об'єкту 1 лютого викладають у Facebook користувачі соціальної мережі.



У коментарях появу білбордів жартома пов'язують з інформацією про нібито запланований на 2 лютого приїзд Президента Петра Порошенка.



Також пишуть, що Луцьк перейменують в "Готем" (вигадане місто, в якому й жив Бетмен).



Частина коментаторів радить почекати доки автори самі не розкриють суті реклами.





Фото зі світлини Богдана Ульчака в Facebook Фото зі світлини Богдана Ульчака в Facebook

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку з'явилися білборди з зображення знаку вигаданого персонажу Бетмена та дивним написом.Фото об'єкту 1 лютого викладають у Facebook користувачі соціальної мережі.У коментарях появу білбордів жартома пов'язують з інформацією про нібито запланований на 2 лютого приїзд Президента Петра Порошенка.Також пишуть, що Луцьк перейменують в "Готем" (вигадане місто, в якому й жив Бетмен).Частина коментаторів радить почекати доки автори самі не розкриють суті реклами.

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