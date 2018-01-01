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«Бетмен повертається»: у Луцьку з'явилися дивні білборди

«Бетмен повертається»: у Луцьку з'явилися дивні білборди
У Луцьку з'явилися білборди з зображення знаку вигаданого персонажу Бетмена та дивним написом.

Фото об'єкту 1 лютого викладають у Facebook користувачі соціальної мережі.

У коментарях появу білбордів жартома пов'язують з інформацією про нібито запланований на 2 лютого приїзд Президента Петра Порошенка.

Також пишуть, що Луцьк перейменують в "Готем" (вигадане місто, в якому й жив Бетмен).

Частина коментаторів радить почекати доки автори самі не розкриють суті реклами.


Фото зі світлини Богдана Ульчака в Facebook
Фото зі світлини Богдана Ульчака в Facebook
Фото зі світлини Богдана Ульчака в Facebook
Фото зі світлини Богдана Ульчака в Facebook

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Теги: цікаво, білборд, Бетмен повертається
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Коментарі 1
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А це часом не реклама 4G. бо щось схоже було в водафон безлім 3G
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