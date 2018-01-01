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Аварія в Луцьку: зіткнулися потяг і мікроавтобус

Аварія в Луцьку: зіткнулися потяг і мікроавтобус
У Луцьку сталася аварія, під час якої зіткнулися потяг і мікроавтобус.

Це трапилося 2 лютого, - повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost в управлінні патрульної поліції Волині.

ДТП сталася на вулиці Трункіна.

За попередньою інформацією, мікроавтобус їхав на червоне і не розминувся з потягом. Залізничний транспорт зачепив буса і розвернув його.

Водій мікроавтобуса не постраждав.

На місці події працює поліція.

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Теги: аварія, ДТП, Луцьк
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