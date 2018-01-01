Аварія в Луцьку: зіткнулися потяг і мікроавтобус
Сьогодні, 19:17
У Луцьку сталася аварія, під час якої зіткнулися потяг і мікроавтобус.
Це трапилося 2 лютого, - повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost в управлінні патрульної поліції Волині.
ДТП сталася на вулиці Трункіна.
За попередньою інформацією, мікроавтобус їхав на червоне і не розминувся з потягом. Залізничний транспорт зачепив буса і розвернув його.
Водій мікроавтобуса не постраждав.
На місці події працює поліція.
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Це трапилося 2 лютого, - повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost в управлінні патрульної поліції Волині.
ДТП сталася на вулиці Трункіна.
За попередньою інформацією, мікроавтобус їхав на червоне і не розминувся з потягом. Залізничний транспорт зачепив буса і розвернув його.
Водій мікроавтобуса не постраждав.
На місці події працює поліція.
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