Аварія в Луцьку: зіткнулися потяг і мікроавтобус





Це трапилося 2 лютого, - повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost в управлінні патрульної поліції Волині.



ДТП сталася на вулиці Трункіна.



За попередньою інформацією, мікроавтобус їхав на червоне і не розминувся з потягом. Залізничний транспорт зачепив буса і розвернув його.



Водій мікроавтобуса не постраждав.



На місці події працює поліція.

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