Волинський репер-атовець презентував новий кліп. ВІДЕО
Сьогодні, 06:30
Доброволець на псевдо «Абдула» Микола Габдулхаков (Svojak) з Вітоніжа записав кліп на власну пісню «Твоя Країна».
У кліпі виконавець розповідає про важку ситуації в країні, але на приспіві закликає українців об'єднуватися, бо "єдність - наша сила".
Нагадаємо, Габдулхаков на фронт пішов добровільно. У вільний від служби час чоловік пише патріотичні вірші і читає реп.
Раніше він презентував кліпи на треки «Край світу» та «1 з 93%».
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У кліпі виконавець розповідає про важку ситуації в країні, але на приспіві закликає українців об'єднуватися, бо "єдність - наша сила".
Нагадаємо, Габдулхаков на фронт пішов добровільно. У вільний від служби час чоловік пише патріотичні вірші і читає реп.
Раніше він презентував кліпи на треки «Край світу» та «1 з 93%».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
ну точно Топ новина )))
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