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Волинський репер-атовець презентував новий кліп. ВІДЕО

Волинський репер-атовець презентував новий кліп. ВІДЕО
Доброволець на псевдо «Абдула» Микола Габдулхаков (Svojak) з Вітоніжа записав кліп на власну пісню «Твоя Країна».

У кліпі виконавець розповідає про важку ситуації в країні, але на приспіві закликає українців об'єднуватися, бо "єдність - наша сила".

Нагадаємо, Габдулхаков на фронт пішов добровільно. У вільний від служби час чоловік пише патріотичні вірші і читає реп.

Раніше він презентував кліпи на треки «Край світу» та «1 з 93%».






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Теги: Микола Габдулхаков, Svojak реп, спів, кліп, Рожище, варте уваги
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Коментарі 1
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ну точно Топ новина )))
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