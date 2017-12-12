Волинський репер-атовець презентував новий кліп. ВІДЕО

Микола Габдулхаков (Svojak) з Вітоніжа записав кліп на власну пісню «Твоя Країна».



У кліпі виконавець розповідає про важку ситуації в країні, але на приспіві закликає українців об'єднуватися, бо "єдність - наша сила".



Нагадаємо, Габдулхаков на фронт пішов добровільно. У вільний від служби час чоловік пише патріотичні вірші і читає реп.



Раніше він презентував кліпи на треки «Край світу» та «1 з 93%».













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