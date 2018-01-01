Розтрощенні автомобілі та троє волинян у лікарні: аварія зі стріляниною в Литві





Це трапилося 5 лютого, - пише сайт



Видання повідомляє, що аварія сталася з вини 20-річного чоловіка, який викрав автомобіль BMW у Естонії. Місцева поліція передала інформацію про нього в сусідні країні і в Литві його спробували зупинити.



BMW почало втікати від поліції. Під час переслідування правоохоронці здійснили влучні постріли по шинах. З пробитими шинами втікач проїхав приблизно кілометр і виїхав на зустрічну смугу, де й врізався в Nissan Primera, в якому були троє українців.



Від зіткнення Nissan злетів з дороги, а BMW в'їхало у вантажівку.



Водія та пасажирів Nissan довелося діставати рятувальникам, які розрізали дах авто. Нині українці у відділенні інтенсивної терапії місцевої лікарні.



Водій авто-втікача отримав легкі травми, його захистили подушки безпеки. Зловмисника заарештували.



Українцям, які постраждали в аварії, збирають гроші на лікування. Картка - 5363 5423 0735 1925 (Саковець Віталій Олександрович).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Литві сталася аварія, під час якої постраждали троє волинян, а винуватця ДТП переслідувала поліція.Це трапилося 5 лютого, - пише сайт Lrytas.lt Видання повідомляє, що аварія сталася з вини 20-річного чоловіка, який викрав автомобіль BMW у Естонії. Місцева поліція передала інформацію про нього в сусідні країні і в Литві його спробували зупинити.BMW почало втікати від поліції. Під час переслідування правоохоронці здійснили влучні постріли по шинах. З пробитими шинами втікач проїхав приблизно кілометр і виїхав на зустрічну смугу, де й врізався в Nissan Primera, в якому були троє українців.Від зіткнення Nissan злетів з дороги, а BMW в'їхало у вантажівку.Водія та пасажирів Nissan довелося діставати рятувальникам, які розрізали дах авто. Нині українці у відділенні інтенсивної терапії місцевої лікарні.Водій авто-втікача отримав легкі травми, його захистили подушки безпеки. Зловмисника заарештували.Українцям, які постраждали в аварії, збирають гроші на лікування. Картка - 5363 5423 0735 1925 (Саковець Віталій Олександрович).

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