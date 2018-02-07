Прописка – за медогляд: у Луцьку військовозобов’язані нарікають на роботу комісаріату. ВІДЕО





Про це йдеться у сюжеті випуску підсумкових новин



У комісаріаті приймають відвідувачів один день на тиждень – у середу. «Мені щоб виписатися, я підраховував, треба близько місяця. Тобто, я повинен сюди потрапити в призначений день – в середу, потім потрапити в лікарню на Кічкарівку, там пройти комісію, із цим заключенням знову потрапити в зазначений день сюди. Це у нас вже тиждень-півтора проходить. І потім ще близько десяти днів проходить для того, щоб отримати відповідь звідси. А далі мені ще треба потрапити кудись виписатися», – каже військовозобов’язаний лучанин.



Чи законно тих, хто хоче змінити прописку прописку відсилають на медогляд, прокоментував юрист Олег Лягутко.



«Відповідно до порядку реєстрації осіб та зміни місця реєстрації, фактично військкомати ставлять до відома про зміну цього місця. Те, що вони роблять – направляють на медичний огляд, це, я так назву, маніпуляція. Таким чином вони намагаються вдосконалити цей військовий облік. Але зобов’язувати проходити військовий облік в заміну на надання цієї довідки, це є неправомірним стовідсотково», – каже він.



У комісаріаті ж, чому вдаються до таких кроків, не прокоментували, натомість журналістів викликали до військового комісара. «У своєму кабінеті військовий комісар Худик повідомив, що якщо знімальна група не залишить територію військкомату, то до нас викличуть поліцію, а весь відзнятий матеріал примусять затерти», – каже журналіст Дар’я Тимошкова. За словами комісара, це об’єкт режимний, і сюди треба надсилати офіційні листи.



Сюжет – на відео з 19:36



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцьких військовозобов’язаних змушують проходити медогляд при зміні реєстрації місця проживання. Юрист переконує, що такі дії незаконні.Про це йдеться у сюжеті випуску підсумкових новин Суспільного.Волинь У комісаріаті приймають відвідувачів один день на тиждень – у середу. «Мені щоб виписатися, я підраховував, треба близько місяця. Тобто, я повинен сюди потрапити в призначений день – в середу, потім потрапити в лікарню на Кічкарівку, там пройти комісію, із цим заключенням знову потрапити в зазначений день сюди. Це у нас вже тиждень-півтора проходить. І потім ще близько десяти днів проходить для того, щоб отримати відповідь звідси. А далі мені ще треба потрапити кудись виписатися», – каже військовозобов’язаний лучанин.Чи законно тих, хто хоче змінити прописку прописку відсилають на медогляд, прокоментував юрист«Відповідно до порядку реєстрації осіб та зміни місця реєстрації, фактично військкомати ставлять до відома про зміну цього місця. Те, що вони роблять – направляють на медичний огляд, це, я так назву, маніпуляція. Таким чином вони намагаються вдосконалити цей військовий облік. Але зобов’язувати проходити військовий облік в заміну на надання цієї довідки, це є неправомірним стовідсотково», – каже він.У комісаріаті ж, чому вдаються до таких кроків, не прокоментували, натомість журналістів викликали до військового комісара. «У своєму кабінеті військовий комісарповідомив, що якщо знімальна група не залишить територію військкомату, то до нас викличуть поліцію, а весь відзнятий матеріал примусять затерти», – каже журналіст. За словами комісара, це об’єкт режимний, і сюди треба надсилати офіційні листи.

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