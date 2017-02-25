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Мільйон гривень на закупи в ZARA. Як обманом розкручують луцький акаунт в Instagram

Мільйон гривень на закупи в ZARA. Як обманом розкручують луцький акаунт в Instagram
Щоб розкрутити акаунт в соціальній мережі Instagram, автор написав ніби в Луцьку відкривають магазин відомого бренду ZARA.

Це оголошення читачі Інформаційного агентства ВолиньPost побачили понад тиждень та здивувалися, адже автор акаунту обіцяв 1000 гривень для перших 1000 підписників. Така велика суму здивувала користувачів.

Тож ВолиньPost звернувся за коментар до компанії ZARA. У ній повідомили: "...на даний момент ми не маємо короткострокових планів відкриття одного з наших ланцюгових магазинів у Луцьку".

Крім того в оголошенні йшлося, що магазин нібито відкривають в ТРЦ "ПортСity". В адміністрації центру заперечили цю інформацію.

"На ваш запит повідомляємо, що наразі у ТРЦ "ПортCity" не планується відкриття брендового магазину ZARA, компанії Inditex Ukraine. Ми завжди оперативно інформуємо наших гостей про все, що відбувається у торгово-розважальному центрі, в тому числі й про офіційні відкриття магазинів, закладів харчування, чи розважальних закладів.

Усю інформацію ми, разом з партнерами, публікуємо на офіційному сайті "ПортCity" та сторінці у соціальній мережі Facebook. Якщо ж інформація на офіційних ресурсах відсутня, то вона – не відповідає дійсності", - кажуть в адміністрації.

Мільйон гривень на закупи в ZARA. Як обманом розкручують луцький акаунт в Instagram

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Теги: Zara, Луцьк, шахрай
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