На Волині мертвому зуброві відрізали голову. 18+





Це трапилося 9 лютого.



Тушу пораненої тварини, про яку раніше писали ЗМІ, 8 лютого



Так дослідили хвору ногу загиблого зубра, у якій повністю зогнила кістка. Ветеринари констатували, що інших пошкоджень, як-от від петель, капканів немає, тому, найімовірніше, що процес розвинувся після механічного пошкодження.



Потім група вирушила із лісу, а на місце події викликали єгеря ТзОВ «Майдан мисливський». Однак чоловік застав вже обезголовлену тушу зубра. Декапітували тварину працівники НПП, які й забрали голову. Єгер одразу ж зателефонував своєму керівнику та повідомив про побачене.



«Згідно із чинним законодавством, на початок повинен бути акт, повинно бути погоджено із Мінприродою (Міністерство екології та природних ресурсів, - ред.), тоді можна відрізати. Навіть на аналізи якщо брати, то має бути дозвіл, це стосовно будь-яких червонокнижних видів», - розповів директор ТзОВ «Майдан мисливський» Ігор Миколайчук, який каже, що навіть про знахідку туші тварини їм з НПП не повідомили. За його словами, голову відрізали потягом 40-ка хвилин після ранкового огляду. Адже саме за стільки часу до мертвої тварини дістався єгер.



«Він мені зателефонував і повідомив, що працівники парку вже виїхали з місця події з головою. Ніхто не взяв на аналізи тієї ноги, яка причина цього всього. Взяли тільки голову, трофей», - додав Миколайчук. Опісля голову тварини привезли «на зберігання» у сарай Муравищанського лісництва.



Миколайчук викликав на місце події правоохоронців, які оглянули територію, а опісля всі вирушили до місця, де зберігали голову тварини.



Директор НПП Ігор Квач розповів, що 8 лютого працівники знайшли місце, де стадо «добило» зубра.



«Фізичне добивання рогами, копитами, наші працівники фільмували це все на носії інформації, це ми також викладемо на своїх сторінки», - повідомив посадовець. І хоч чоловік, який має наглядати за головою, екологам повідомляв, що тушу зубра знайшли ще між 13:00 та 14:00 8 лютого, Квач запевняє, що отримав цю інформацію лише пізно ввечері. Тому він вже на ранок повідомив обласну ветеринарну службу та фахівців, як мали б повести розтин, користувачів угідь, представників управління екології ОДА, працівників ВОУЛГМ тощо. 9 лютого зранку група людей виїхали до туші, аби обстежити тварину.



Після огляду група вирушила назад, а Квач каже, що повідомив їм, що «візьмуть зразки» для дослідження науко-технічною ради парку та вивчення іншими фахівцями. Для охорони місця залишили працівників НПП, а з «Майдану мисливського» до лісу викликали єгеря.



«Звернувся ще до мене по дорозі директор Звірівського господарства, ну, що є усна така вказівка від начальника управління лісового та мисливського господарства доставити голову цього зубра… ну куда там доставити він вкаже подальшому», - заявив Квач. Тому директор НПП телефонував до заступника директора департаменту заповідної справи та екомережі Сергія Матвєєва та начальника відділу тваринного світу Володимира Домашлінця.



Останній нібито повідомив Квачу, що парк як бюджетна організація в праві взяти на збереження частини тіла та забезпечити їхнє збереження для подальших досліджень. Тому директор НПП взяв на себе таку відповідальність. Зрештою, створили комісію із працівників парку, які й були присутні при обезголовленні звіра. Квач зауважив, що є можливість для зберігання частин тварин у ветеринарії в Ківерцях, однак це питання відклали. Натомість голову зубра відвезли в лісництво, бо там проживає працівник НПП, який би мав за нею наглядати.



На питання, чому тоді не можна було забрати всю тушу тварини, посадовець відповів, що забрати вирішили ту частину, щодо якої ветеринари сказали, яка не несе ніякої загрози.



«В першу чергу науковці нашого СНУ цікавилися розміром голови, черепа», - каже Квач.

Відтак, голову просто поклали всередині будівлі і закрили на засув, навіть не вчепивши замок.



Натомість директор ДП МГ «Звірівське» Сергій Смічик заперечує, що озвучував Квачу інформацію про те, що голову треба доставити у ВОУЛГМ. Мовляв, він запитав, що мають робити з головою та хто її забиратиме, про жодну доставку будь-куди не йшлося.



«Порушення процесу не відбулося», - наполягає Квач. Та екологи вважають інакше, адже без відповідного дозволу із Міністерства тварина, занесена до Червоної книги України, не могла бути обезголовленою.



«Ви вилучили частину із природного середовища. Його б охороняла єгерська служба…Ви не сказали, що я буде зараз відрубувати і забирати голову… для дослідження нога була порубана – взяли шматочок і все, для дослідження не треба голову. А розмір поміряти чи відстань між рогами можна і на місці», - зауважив головний спеціаліст відділу комплексного управління біоресурсів та природно-заповідної справи Сергій Шавук.



Каже еколог і про те, що працівник, який відповідає за зберігання голови, розповів, що зубра знайшли значно раніше, ніж про це повідомили.



«Сьогодні його працівник, який привіз сюди голову, сказав, що туша була знайдена раніше, озвучували час з 1 до 2 години дня. Тож, можливо, що керівник парку приховав цю інформацію», зазначив фахівець. Зрештою, представники управління екології також телефонували у Міністерство і там їм пояснили, що є 2 процедури – або захоронення на місці, або отримання дозволу, і лише тоді- вилучення частини тварини.



Згодом голову, яку зберігають в сараї, таки вдалося оглянути. Правоохоронці відібрали пояснення та склали акт вилучення. Надалі її залишать під розписку на відповідальну особу.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівники Ківерцівського Національного природного парку «Цуманська пуща» відрізали голову зубра, тушу якого виявили 8 лютого, без належного на те дозволу від Міністерства екології та природних ресурсів УкраїниЦе трапилося 9 лютого.Тушу пораненої тварини, про яку раніше писали ЗМІ, 8 лютого виявили працівники національного природного на території ТзОВ «Майдан Мисливський», де користувачем земель є Муравищанське лісництво ДП «Ківерцівське лісове господарство». Відтак, 9 лютого на місце події прибули представники ветеринарної служби, НПП, обласного управляння екології, ВОУЛГМ та ТзОВ «Майдан мисливський», аби обстежити тварину.Так дослідили хвору ногу загиблого зубра, у якій повністю зогнила кістка. Ветеринари констатували, що інших пошкоджень, як-от від петель, капканів немає, тому, найімовірніше, що процес розвинувся після механічного пошкодження.Потім група вирушила із лісу, а на місце події викликали єгеря ТзОВ «Майдан мисливський». Однак чоловік застав вже обезголовлену тушу зубра. Декапітували тварину працівники НПП, які й забрали голову. Єгер одразу ж зателефонував своєму керівнику та повідомив про побачене.«Згідно із чинним законодавством, на початок повинен бути акт, повинно бути погоджено із Мінприродою (Міністерство екології та природних ресурсів, - ред.), тоді можна відрізати. Навіть на аналізи якщо брати, то має бути дозвіл, це стосовно будь-яких червонокнижних видів», - розповів директор ТзОВ «Майдан мисливський», який каже, що навіть про знахідку туші тварини їм з НПП не повідомили. За його словами, голову відрізали потягом 40-ка хвилин після ранкового огляду. Адже саме за стільки часу до мертвої тварини дістався єгер.«Він мені зателефонував і повідомив, що працівники парку вже виїхали з місця події з головою. Ніхто не взяв на аналізи тієї ноги, яка причина цього всього. Взяли тільки голову, трофей», - додав Миколайчук. Опісля голову тварини привезли «на зберігання» у сарай Муравищанського лісництва.Миколайчук викликав на місце події правоохоронців, які оглянули територію, а опісля всі вирушили до місця, де зберігали голову тварини.Директор НППрозповів, що 8 лютого працівники знайшли місце, де стадо «добило» зубра.«Фізичне добивання рогами, копитами, наші працівники фільмували це все на носії інформації, це ми також викладемо на своїх сторінки», - повідомив посадовець. І хоч чоловік, який має наглядати за головою, екологам повідомляв, що тушу зубра знайшли ще між 13:00 та 14:00 8 лютого, Квач запевняє, що отримав цю інформацію лише пізно ввечері. Тому він вже на ранок повідомив обласну ветеринарну службу та фахівців, як мали б повести розтин, користувачів угідь, представників управління екології ОДА, працівників ВОУЛГМ тощо. 9 лютого зранку група людей виїхали до туші, аби обстежити тварину.Після огляду група вирушила назад, а Квач каже, що повідомив їм, що «візьмуть зразки» для дослідження науко-технічною ради парку та вивчення іншими фахівцями. Для охорони місця залишили працівників НПП, а з «Майдану мисливського» до лісу викликали єгеря.«Звернувся ще до мене по дорозі директор Звірівського господарства, ну, що є усна така вказівка від начальника управління лісового та мисливського господарства доставити голову цього зубра… ну куда там доставити він вкаже подальшому», - заявив Квач. Тому директор НПП телефонував до заступника директора департаменту заповідної справи та екомережіта начальника відділу тваринного світуОстанній нібито повідомив Квачу, що парк як бюджетна організація в праві взяти на збереження частини тіла та забезпечити їхнє збереження для подальших досліджень. Тому директор НПП взяв на себе таку відповідальність. Зрештою, створили комісію із працівників парку, які й були присутні при обезголовленні звіра. Квач зауважив, що є можливість для зберігання частин тварин у ветеринарії в Ківерцях, однак це питання відклали. Натомість голову зубра відвезли в лісництво, бо там проживає працівник НПП, який би мав за нею наглядати.На питання, чому тоді не можна було забрати всю тушу тварини, посадовець відповів, що забрати вирішили ту частину, щодо якої ветеринари сказали, яка не несе ніякої загрози.«В першу чергу науковці нашого СНУ цікавилися розміром голови, черепа», - каже Квач.Відтак, голову просто поклали всередині будівлі і закрили на засув, навіть не вчепивши замок.Натомість директор ДП МГ «Звірівське»заперечує, що озвучував Квачу інформацію про те, що голову треба доставити у ВОУЛГМ. Мовляв, він запитав, що мають робити з головою та хто її забиратиме, про жодну доставку будь-куди не йшлося.«Порушення процесу не відбулося», - наполягає Квач. Та екологи вважають інакше, адже без відповідного дозволу із Міністерства тварина, занесена до Червоної книги України, не могла бути обезголовленою.«Ви вилучили частину із природного середовища. Його б охороняла єгерська служба…Ви не сказали, що я буде зараз відрубувати і забирати голову… для дослідження нога була порубана – взяли шматочок і все, для дослідження не треба голову. А розмір поміряти чи відстань між рогами можна і на місці», - зауважив головний спеціаліст відділу комплексного управління біоресурсів та природно-заповідної справиКаже еколог і про те, що працівник, який відповідає за зберігання голови, розповів, що зубра знайшли значно раніше, ніж про це повідомили.«Сьогодні його працівник, який привіз сюди голову, сказав, що туша була знайдена раніше, озвучували час з 1 до 2 години дня. Тож, можливо, що керівник парку приховав цю інформацію», зазначив фахівець. Зрештою, представники управління екології також телефонували у Міністерство і там їм пояснили, що є 2 процедури – або захоронення на місці, або отримання дозволу, і лише тоді- вилучення частини тварини.Згодом голову, яку зберігають в сараї, таки вдалося оглянути. Правоохоронці відібрали пояснення та склали акт вилучення. Надалі її залишать під розписку на відповідальну особу.

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