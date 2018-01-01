Як на Волині витягали з 2-метрової ями коня





9 лютого о 19:45 до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у селі Люблинець Ковельського району у котлован з водою глибиною два метри впав кінь, - повідомили у прес-службі обласного управління ДСНС.



Черговий караул 19-ї державної пожежно-рятувальної частини допоміг підняти тварину, що понад годину відчайдушно борсалася у воді.



Коня вкрили теплими речами та сіном, оскільки вона отримала переохолодження.





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