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Лучанка може стати учасницею модельного шоу на «Новому каналі»

Лучанка може стати учасницею модельного шоу на «Новому каналі»
16-річна лучанка Олена Вдовенко змагається за право стати учасницею шоу «ТОП-model по-українськи» на «Новому каналі».

На сайті проекту відбувається онлайн-кастинг, в якому вона й бере участь.

"Мені тільки 16, але я дуже люблю подорожувати і вивчати іноземні мови. Дуже люблю азійську кухню і мій кращий друг з Китаю. Нині я захоплююся тайським боксом і верховою їздою".

"Ще з дитинства я мріяла бути моделлю, але зараз я вже не хочу просто мріяти, а хочу діяти. Моє життєве кредо: "Не ризикнеш - не пізнаєш". І ось я хочу дізнатися на що я здатна ..." - каже про себе модель.

Щоб проголосувати за лучанку, натисніть тут.

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Теги: Олена Вдовенко, модель
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