Лучанка може стати учасницею модельного шоу на «Новому каналі»





На сайті проекту відбувається



"Мені тільки 16, але я дуже люблю подорожувати і вивчати іноземні мови. Дуже люблю азійську кухню і мій кращий друг з Китаю. Нині я захоплююся тайським боксом і верховою їздою".



"Ще з дитинства я мріяла бути моделлю, але зараз я вже не хочу просто мріяти, а хочу діяти. Моє життєве кредо: "Не ризикнеш - не пізнаєш". І ось я хочу дізнатися на що я здатна ..." - каже про себе модель.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 16-річна лучанка Олена Вдовенко змагається за право стати учасницею шоу «ТОП-model по-українськи» на «Новому каналі».На сайті проекту відбувається онлайн-кастинг , в якому вона й бере участь."Мені тільки 16, але я дуже люблю подорожувати і вивчати іноземні мови. Дуже люблю азійську кухню і мій кращий друг з Китаю. Нині я захоплююся тайським боксом і верховою їздою"."Ще з дитинства я мріяла бути моделлю, але зараз я вже не хочу просто мріяти, а хочу діяти. Моє життєве кредо: "Не ризикнеш - не пізнаєш". І ось я хочу дізнатися на що я здатна ..." - каже про себе модель.Щоб проголосувати за лучанку, натисніть тут

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