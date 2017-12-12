Лучанка може стати учасницею модельного шоу на «Новому каналі»
10 лютий, 19:54
16-річна лучанка Олена Вдовенко змагається за право стати учасницею шоу «ТОП-model по-українськи» на «Новому каналі».
На сайті проекту відбувається онлайн-кастинг, в якому вона й бере участь.
"Мені тільки 16, але я дуже люблю подорожувати і вивчати іноземні мови. Дуже люблю азійську кухню і мій кращий друг з Китаю. Нині я захоплююся тайським боксом і верховою їздою".
"Ще з дитинства я мріяла бути моделлю, але зараз я вже не хочу просто мріяти, а хочу діяти. Моє життєве кредо: "Не ризикнеш - не пізнаєш". І ось я хочу дізнатися на що я здатна ..." - каже про себе модель.
Щоб проголосувати за лучанку, натисніть тут.
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На сайті проекту відбувається онлайн-кастинг, в якому вона й бере участь.
"Мені тільки 16, але я дуже люблю подорожувати і вивчати іноземні мови. Дуже люблю азійську кухню і мій кращий друг з Китаю. Нині я захоплююся тайським боксом і верховою їздою".
"Ще з дитинства я мріяла бути моделлю, але зараз я вже не хочу просто мріяти, а хочу діяти. Моє життєве кредо: "Не ризикнеш - не пізнаєш". І ось я хочу дізнатися на що я здатна ..." - каже про себе модель.
Щоб проголосувати за лучанку, натисніть тут.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
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