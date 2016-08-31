У Луцьку спіймали 10 водіїв, що припаркувалися на місцях людей з інвалідністю

Патрульні продовжують притягувати до відповідальності водіїв, які паркуються на місцях для людей з інвалідністю. Сьогодні виявили і винесли постанови на 10 таких порушників.Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волинської області.Ці особи не мали документів і інших підтверджувальних фактів, що вони люди з інвалідністю. Нагадаємо, штраф за таке порушення – від 1020 гривень.Загалом сьогодні громадяни спричинили 3 дорожньо-транспортні пригоди.У місті працювало 8 екіпажів патрульних, які виїхали на 57 викликів зі служби 102, перевірили понад 90 осіб і понад 70 автомобілів.Полісмени оформили 65 адміністративних матеріалів за різні порушення правил дорожнього руху, з них 25 – за порушення правил користування ременями безпеки.