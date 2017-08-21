У місті на Волині «розганяють» вуличних торговців

У Ковелі продавцям, які реалізовують продукцію у невстановлених місцях на привокзальному майдані, нагадали, що для цього є спеціально обладнані павільйони.Про це повідомляють у прес-службі Ковельської міської ради.Так, поліція разом із працівниками управління держпродспоживслужби, відділу економічного розвитку та торгівлі виконавчого комітету міської ради провела роз'яснювальну роботу щодо правил торгівлі серед тих, хто реалізовує продукцію у невстановлених місцях на привокзальній площі.Люди, які роками там звикли торгувати, категорично не згодні переходити у павільйони, яких достатньо на ринку. Тож сьогодні, 12 лютого, вони прийшли до міської влади, аби та дала добро і далі їм працювати по-старому.Заступник начальника відділу економічного розвитку та торгівлівкотре пояснила, що ведення підприємницької діяльності має відбуватися лише у законодавчому полі. Торгівля у невстановлених місцях — це незначне порушення, за яке органи суду здебільшого не карають порушників, закриваючи справи за малозначимістю (ст. 160 Кодексу України про адмінправопорушення). А от незаконне здійснення підприємницької діяльності – ст. 164 КупАП «Порушення порядку провадження господарської діяльності», передбачає штраф на суму від 17 тисяч гривень.Тому вона закликала продавців промисловими товарами перейти з площі у павільйони на ринку, де є достатньо обладнаних для торгівлі місць. А також оформити усі необхідні документи для ведення підприємницької діяльності, аби уникнути адмінвідповідальності.Поки не вдається переконати і сільгоспвиробників. Вони теж хочуть продовжувати стояти на площі зі своїм товаром.Контролюючі органи попереджають, що далі порушників будуть карати відповідно до законодавства. Патрульна поліція буде вилучати продукцію та складати протоколи для адмінстягнень.