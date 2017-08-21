У місті на Волині «розганяють» вуличних торговців
12 лютий, 20:46
У Ковелі продавцям, які реалізовують продукцію у невстановлених місцях на привокзальному майдані, нагадали, що для цього є спеціально обладнані павільйони.
Про це повідомляють у прес-службі Ковельської міської ради.
Так, поліція разом із працівниками управління держпродспоживслужби, відділу економічного розвитку та торгівлі виконавчого комітету міської ради провела роз'яснювальну роботу щодо правил торгівлі серед тих, хто реалізовує продукцію у невстановлених місцях на привокзальній площі.
Люди, які роками там звикли торгувати, категорично не згодні переходити у павільйони, яких достатньо на ринку. Тож сьогодні, 12 лютого, вони прийшли до міської влади, аби та дала добро і далі їм працювати по-старому.
Заступник начальника відділу економічного розвитку та торгівлі Лілія Барна вкотре пояснила, що ведення підприємницької діяльності має відбуватися лише у законодавчому полі. Торгівля у невстановлених місцях — це незначне порушення, за яке органи суду здебільшого не карають порушників, закриваючи справи за малозначимістю (ст. 160 Кодексу України про адмінправопорушення). А от незаконне здійснення підприємницької діяльності – ст. 164 КупАП «Порушення порядку провадження господарської діяльності», передбачає штраф на суму від 17 тисяч гривень.
Тому вона закликала продавців промисловими товарами перейти з площі у павільйони на ринку, де є достатньо обладнаних для торгівлі місць. А також оформити усі необхідні документи для ведення підприємницької діяльності, аби уникнути адмінвідповідальності.
Поки не вдається переконати і сільгоспвиробників. Вони теж хочуть продовжувати стояти на площі зі своїм товаром.
Контролюючі органи попереджають, що далі порушників будуть карати відповідно до законодавства. Патрульна поліція буде вилучати продукцію та складати протоколи для адмінстягнень.
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Про це повідомляють у прес-службі Ковельської міської ради.
Так, поліція разом із працівниками управління держпродспоживслужби, відділу економічного розвитку та торгівлі виконавчого комітету міської ради провела роз'яснювальну роботу щодо правил торгівлі серед тих, хто реалізовує продукцію у невстановлених місцях на привокзальній площі.
Люди, які роками там звикли торгувати, категорично не згодні переходити у павільйони, яких достатньо на ринку. Тож сьогодні, 12 лютого, вони прийшли до міської влади, аби та дала добро і далі їм працювати по-старому.
Заступник начальника відділу економічного розвитку та торгівлі Лілія Барна вкотре пояснила, що ведення підприємницької діяльності має відбуватися лише у законодавчому полі. Торгівля у невстановлених місцях — це незначне порушення, за яке органи суду здебільшого не карають порушників, закриваючи справи за малозначимістю (ст. 160 Кодексу України про адмінправопорушення). А от незаконне здійснення підприємницької діяльності – ст. 164 КупАП «Порушення порядку провадження господарської діяльності», передбачає штраф на суму від 17 тисяч гривень.
Тому вона закликала продавців промисловими товарами перейти з площі у павільйони на ринку, де є достатньо обладнаних для торгівлі місць. А також оформити усі необхідні документи для ведення підприємницької діяльності, аби уникнути адмінвідповідальності.
Поки не вдається переконати і сільгоспвиробників. Вони теж хочуть продовжувати стояти на площі зі своїм товаром.
Контролюючі органи попереджають, що далі порушників будуть карати відповідно до законодавства. Патрульна поліція буде вилучати продукцію та складати протоколи для адмінстягнень.
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