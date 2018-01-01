У центрі Луцька - вечірня аварія

У центрі Луцька сталася аварія, під час якої зіткнулися два автомобілі, один з яких був з фішкою "таксі".ДТП трапилася 13 лютого на перетині проспекту Волі та вулиці Богдана Хмельницького.Додаткові труднощі створює те, що поруч з місцем аварії "згубив один ріг" тролейбус. Через це станом на 20:30 ускладнений рух транспорту.На місці події працюють патрульні поліцейські.