У центрі Луцька - вечірня аварія
13 лютий, 20:43
У центрі Луцька сталася аварія, під час якої зіткнулися два автомобілі, один з яких був з фішкою "таксі".
ДТП трапилася 13 лютого на перетині проспекту Волі та вулиці Богдана Хмельницького.
Додаткові труднощі створює те, що поруч з місцем аварії "згубив один ріг" тролейбус. Через це станом на 20:30 ускладнений рух транспорту.
На місці події працюють патрульні поліцейські.
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ДТП трапилася 13 лютого на перетині проспекту Волі та вулиці Богдана Хмельницького.
Додаткові труднощі створює те, що поруч з місцем аварії "згубив один ріг" тролейбус. Через це станом на 20:30 ускладнений рух транспорту.
На місці події працюють патрульні поліцейські.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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