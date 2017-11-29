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Лучан запрошують на фотовиставку «Розстріляний Майдан»

Лучан запрошують на фотовиставку «Розстріляний Майдан»
В арт-галереї «Луцьк» (вул.Богдана Хмельницького,1) протягом 16-23 лютого експонуватиметься персональна виставка робіт київського фотохудожника Олександра Тимошенка «Розстріляний Майдан».

Автор презентує лучанам фотолітопис подій на вулицях Києва у період Революції Гідності.

Будучи безпосереднім учасником цих подій, О.Тимошенко за допомогою світлин відтворює атмосферу Майдану, засвідчує єдність українців, незламне прагнення до свободи та кращого майбутнього.

Відкриття виставки відбудеться 16 лютого 2018 о 12 год. за участі автора.

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Теги: фотовиставка
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