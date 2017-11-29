Лучан запрошують на фотовиставку «Розстріляний Майдан»

Олександра Тимошенка «Розстріляний Майдан».



Автор презентує лучанам фотолітопис подій на вулицях Києва у період Революції Гідності.



Будучи безпосереднім учасником цих подій, О.Тимошенко за допомогою світлин відтворює атмосферу Майдану, засвідчує єдність українців, незламне прагнення до свободи та кращого майбутнього.



Відкриття виставки відбудеться 16 лютого 2018 о 12 год. за участі автора.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В арт-галереї «Луцьк» (вул.Богдана Хмельницького,1) протягом 16-23 лютого експонуватиметься персональна виставка робіт київського фотохудожника«Розстріляний Майдан».Автор презентує лучанам фотолітопис подій на вулицях Києва у період Революції Гідності.Будучи безпосереднім учасником цих подій, О.Тимошенко за допомогою світлин відтворює атмосферу Майдану, засвідчує єдність українців, незламне прагнення до свободи та кращого майбутнього.Відкриття виставки відбудеться 16 лютого 2018 о 12 год. за участі автора.

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