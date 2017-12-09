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Громада під Луцьком хоче купити сміттєвоз за понад мільйон

Громада під Луцьком хоче купити сміттєвоз за понад мільйон
Княгининівська сільська рада купить сміттєвоз ціною до 1,1 млн грн через систему відкритих електронних торгів «Prozorro».

Відповідні інформація розміщена на сайті електронної системи.

На сайті вказано, що аукціон розпочнеться 2 березня. Очікувана вартість спецтранспорту - 1 млн 100 тис грн. Йдеться про закупівлю сміттєвоза із заднім завантаженням з плитою та бункером для ущільнення, призначений для механізованого збору твердих побутових відходів, їх завантаження, ущільнення, транспортування і механізованого вивантаження в місцях знешкодження.

Сміттєвоз повинен являти собою автомобільне шасі Renault (або еквівалент) з колісною формулою (4x2), з сміттєвозним обладнанням марки FAUN (або еквівалент) із заднім завантаженням. Окрім того, прописано, що спецтанспорт може бути вживаним, проте без механічних пошкоджень.

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Теги: Княгининок, сміттєвоз
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