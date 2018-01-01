У Луцьку - аварія на автостанції. ФОТО
Сьогодні, 16:32
У Луцьку сталася аварія, під час якої зіткнулися автобус та мікроавтобус.
ДТП трапилася 22 лютого на автостанції №1, - повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost очевидці.
За їхніми словами, рейсовий автобус "Луцьк-Іваничі" в'їхав у лівий бік мікроавтобуса Citroen Jumpy.
Постраждалих в аварії немає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
ДТП трапилася 22 лютого на автостанції №1, - повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost очевидці.
За їхніми словами, рейсовий автобус "Луцьк-Іваничі" в'їхав у лівий бік мікроавтобуса Citroen Jumpy.
Постраждалих в аварії немає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
на зупинці автобуса приватне корито?
Останні новини
На Волині дітей відправили на карантин до березня
Сьогодні, 16:47
У Луцьку - аварія на автостанції. ФОТО
Сьогодні, 16:32
Із луцького підприємства вкрали дороговартісні запчастини
Сьогодні, 16:23
Море подарунків та великі знижки: як луцький «Магазин Упаковки» відсвяткує дворіччя*
Сьогодні, 16:13