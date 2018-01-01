У Луцьку - аварія на автостанції. ФОТО





ДТП трапилася 22 лютого на автостанції №1, - повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost очевидці.



За їхніми словами, рейсовий автобус "Луцьк-Іваничі" в'їхав у лівий бік мікроавтобуса Citroen Jumpy.



Постраждалих в аварії немає.





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