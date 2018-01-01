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У Луцьку - аварія на автостанції. ФОТО

У Луцьку - аварія на автостанції. ФОТО
У Луцьку сталася аварія, під час якої зіткнулися автобус та мікроавтобус.

ДТП трапилася 22 лютого на автостанції №1, - повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost очевидці.

За їхніми словами, рейсовий автобус "Луцьк-Іваничі" в'їхав у лівий бік мікроавтобуса Citroen Jumpy.

Постраждалих в аварії немає.

У Луцьку - аварія на автостанції. ФОТО
У Луцьку - аварія на автостанції. ФОТО
У Луцьку - аварія на автостанції. ФОТО
У Луцьку - аварія на автостанції. ФОТО
У Луцьку - аварія на автостанції. ФОТО

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Теги: аварія, ДТП, Луцьк
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Коментарі 1
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на зупинці автобуса приватне корито?
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