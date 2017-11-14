Головний митник Волині прокоментував проблему єврономерів
Сьогодні, 18:48
Начальник Волинської митниці Віктор Кривіцький каже, що проблему авто на єврономерах має вирішити Верховна Рада.
"Треба вирішити це питання на законодавчому рівні. Позакривати прогалини законодавства, якими нині користуються масово. І все", - сказав керівник митниці в інтерв'ю Інформаційному агентству ВолиньPost.
"Митниця виконує і буде виконувати закон. Така її роль як підрозділу державної виконавчої влади".
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"Треба вирішити це питання на законодавчому рівні. Позакривати прогалини законодавства, якими нині користуються масово. І все", - сказав керівник митниці в інтерв'ю Інформаційному агентству ВолиньPost.
"Митниця виконує і буде виконувати закон. Така її роль як підрозділу державної виконавчої влади".
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