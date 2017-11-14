Головний митник Волині прокоментував проблему єврономерів

Віктор Кривіцький каже, що проблему авто на єврономерах має вирішити Верховна Рада.



"Треба вирішити це питання на законодавчому рівні. Позакривати прогалини законодавства, якими нині користуються масово. І все", - сказав керівник митниці в Інформаційному агентству ВолиньPost.



"Митниця виконує і буде виконувати закон. Така її роль як підрозділу державної виконавчої влади".



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