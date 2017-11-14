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Керівник Волинської митниці розповів, що може вирішити проблему черг

Керівник Волинської митниці розповів, що може вирішити проблему черг
Начальник Волинської митниці Віктор Кривіцький вважає, що додаткові пункти пропуску зможуть вирішити проблему черг.

"Бажано, щоб вони були спеціалізованими", - сказав керівник митниці в інтерв'ю Інформаційному агентству ВолиньPost.

"Що мається на увазі? Стратегічне значення "Ягодина" полягає в тому, що це - найкоротший автомобільний шлях до Європи, який універсальний. Ним можуть користуватися усі: і власники легкових авто, і завантажені тонами товару далекобійники, і фізичні особи-підприємці з порівняно невеликими партіями імпорту, і пасажири міжнародних автобусних рейсів".

"Після проведення митних формальностей усі автомобілі з 13-ти смуг руху в одному напрямку очікують на проїзд мостом, який звужений до 2 смуг. Якщо новий пункт пропуску зробити спеціалізованим: тільки для вантажних перевезень, приміром, то він забере на себе частину навантаження на Ягодинський міст і таким чином зможе скоротити чергу".

"Це - про українсько-польську ділянку кордону. Але ми ще маємо білоруський напрямок. Там теж виникають черги, особливо у базарні дні. Громадяни обох країн добре вивчили кон'юнктуру ринків суміжних держав і їздять через кордон "на закупи" по товари народного споживання або за побутовими послугами".

"У минулому році ми розпочали процедуру землевідведення під нові пункти пропуску у Дольську та Домановому. Їх будівництво безумовно покращить і прискорить перехід державного кордону на цих ділянках".

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Теги: Волинська митниця, Віктор Кривіцький
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