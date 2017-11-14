Керівник Волинської митниці розповів, що може вирішити проблему черг

Віктор Кривіцький вважає, що додаткові пункти пропуску зможуть вирішити проблему черг.



"Бажано, щоб вони були спеціалізованими", - сказав керівник митниці в Інформаційному агентству ВолиньPost.



"Що мається на увазі? Стратегічне значення "Ягодина" полягає в тому, що це - найкоротший автомобільний шлях до Європи, який універсальний. Ним можуть користуватися усі: і власники легкових авто, і завантажені тонами товару далекобійники, і фізичні особи-підприємці з порівняно невеликими партіями імпорту, і пасажири міжнародних автобусних рейсів".



"Після проведення митних формальностей усі автомобілі з 13-ти смуг руху в одному напрямку очікують на проїзд мостом, який звужений до 2 смуг. Якщо новий пункт пропуску зробити спеціалізованим: тільки для вантажних перевезень, приміром, то він забере на себе частину навантаження на Ягодинський міст і таким чином зможе скоротити чергу".



"Це - про українсько-польську ділянку кордону. Але ми ще маємо білоруський напрямок. Там теж виникають черги, особливо у базарні дні. Громадяни обох країн добре вивчили кон'юнктуру ринків суміжних держав і їздять через кордон "на закупи" по товари народного споживання або за побутовими послугами".



"У минулому році ми розпочали процедуру землевідведення під нові пункти пропуску у Дольську та Домановому. Їх будівництво безумовно покращить і прискорить перехід державного кордону на цих ділянках".



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Начальник Волинської митницівважає, що додаткові пункти пропуску зможуть вирішити проблему черг."Бажано, щоб вони були спеціалізованими", - сказав керівник митниці в інтерв'ю "Що мається на увазі? Стратегічне значення "Ягодина" полягає в тому, що це - найкоротший автомобільний шлях до Європи, який універсальний. Ним можуть користуватися усі: і власники легкових авто, і завантажені тонами товару далекобійники, і фізичні особи-підприємці з порівняно невеликими партіями імпорту, і пасажири міжнародних автобусних рейсів"."Після проведення митних формальностей усі автомобілі з 13-ти смуг руху в одному напрямку очікують на проїзд мостом, який звужений до 2 смуг. Якщо новий пункт пропуску зробити спеціалізованим: тільки для вантажних перевезень, приміром, то він забере на себе частину навантаження на Ягодинський міст і таким чином зможе скоротити чергу"."Це - про українсько-польську ділянку кордону. Але ми ще маємо білоруський напрямок. Там теж виникають черги, особливо у базарні дні. Громадяни обох країн добре вивчили кон'юнктуру ринків суміжних держав і їздять через кордон "на закупи" по товари народного споживання або за побутовими послугами"."У минулому році ми розпочали процедуру землевідведення під нові пункти пропуску у Дольську та Домановому. Їх будівництво безумовно покращить і прискорить перехід державного кордону на цих ділянках".

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