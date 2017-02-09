У луцькому дитсадку захворіло 18 дітей, батьки підозрюють отруєння

У луцькому дитячому садку № 33 за день захворіло 18 дітей. Батьки підозрюють, що це харчове отруєння через недотримання санітарних норм зберігання і приготування їжі.Про проблемурозповіла лучанка. За її словами, перші сиптоми у малечі з’явились у п’ятницю 23 лютого. Після 18:00 одна з матерів забила на сполох: у спільний чат вона написала, що в її дитини почалась рвота. Згодом про такі ж скарги почали писати інші батьки. До опівночі стало відомо, що захворіло 18 дітей. В одних була тілька рвота, у когось вона поєднувалась із проносом та підняттям температури – від 37, 3 до 38,5 градусів, по-різному.Постраждали діти молодшої групи «Сонечко», вік яких становить 3,5-4 роки.«Чим отруїлись і чи отруїлись – нам цей діагноз ніхто не напише. Нам в довідках напишуть неприйнятливість підшлункової, дієту № 5. Звертались у «невідкладку». Хто додзвонився, хто не додзвонився, вони не виїжджають, консультують по телефону. Швидку ми не викликали, тому що швидка в інфекційну завезе. В інфекційну свідомо своїми ногами іти ніхто не хоче із зрозумілих причин. Про інфекційну це окрема історія, які там умови і що звідти ще можна привезти крім свого, які ще інфекції.Телефонувала до дільничої, вона проконсультувала по телефону, що давати. В інших мам у дільничих взагалі був відключений телефон, вони не змогли консультації отримати. Черговий лікар не встигає по всіх викликах. Тому виходили, хто як може. Сьогодні ті, хто ще якісь наслідки мають, пішли аналізи здавати, пішли до своїх педіатрів. Фактично пік припадав на суботу, коли нічого не працює, аналізів не здати, викликів не зареєструвати і нічого не зробити», - розповіла жінка.Анна каже, що у п’ятницю у меню на обід була картопля із сарделькою і салат з буряка, на вечерю – манна каша, тож всі підозри – на ковбасу.З’ясовувати, у чому річ, батьки пішли вранці 26 лютого. Вони відвідали кухню, кажуть, що побаченим були шоковані:«Брудні холодильники, кухарі без спецодягу, вони на ходу вдягали, бо їх вже побігла завгосп попередила. Ми були в такому шоці, як побачили. Стало зрозуміло, чому діти мають проблеми із травленням», - поділилась Анна. Вона додала, що килими витрушували вже після їхнього візиту.Також матері написали скаргу в управління охорони здоров’я міської ради.Оскільки директор дитсадка перебуває на лікарняному, ситуацію прокоментувала тимчасово виконуюча обв’язки. За її словами, поки що рано говорити про причину недугу у діток, адже офіційні дані санепідемстанція надасть щонайменше через три дні.«У нас була перевірка, за три дні будуть тільки результати, тому поки що нічого не можу сказати. Більшість іде на те, що це ротавірусна інфекція, а не харчове отруєння. Наразі з батьків ніхто не звертався до лікарів, вони вирішили це у вайбері, вирішили, що харчове отруєння, але наразі нічого ще не підтверджено. Ніяких звернень ні від шкіл, ні від садочків, ні в поліклінку, ні в інфекційну лікарню не було. Сосиски їли всі діти, весь дитсадок, скаржились батьки однієї тільки групи, а решта всі, хто відсутній, то через ГРВІ, застудні захворювання, на харчові захворювання ніхто не хворіє з тих діток», - повідомила Можар.