Лозовський на волі. Луцького адвоката вдруге за два дні звільнили з-під варти у залі суду
Сьогодні, 08:02
Адвоката Павла Лозовського, якого підозрюють в хабарництві, вдруге за два дні звільнили з-під варти у залі суду.
Засідання, під час якого розглядали міру запобіжного заходу, відбулося 26 лютого.
Нагадаємо, 25 лютого суд вже звільняв Лозовського з-під варти, однак відразу після цього силовики затримали його. Саме щодо цього епізоду й відбувалося засідання 26-го.
Прокуратура просила в суду призначити тримання під вартою на 60 діб або ж заставу 140 тисяч гривень. Однак суддя відмовив та вирішив звільнили затриманого з-під варти.
Павла Лозовського та його брата Олександра, керівника Волинського окружного адміністративного суду, затримали 25 лютого за звинуваченням у хабарництві.
Протягом наступних днів адміністрація суду та Рада адвокатів заявили про значні порушення, які коїлися правоохоронцями під час затримань та обшуків. Крім того вказують на втручання в незалежність судової системи.
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Засідання, під час якого розглядали міру запобіжного заходу, відбулося 26 лютого.
Нагадаємо, 25 лютого суд вже звільняв Лозовського з-під варти, однак відразу після цього силовики затримали його. Саме щодо цього епізоду й відбувалося засідання 26-го.
Прокуратура просила в суду призначити тримання під вартою на 60 діб або ж заставу 140 тисяч гривень. Однак суддя відмовив та вирішив звільнили затриманого з-під варти.
Павла Лозовського та його брата Олександра, керівника Волинського окружного адміністративного суду, затримали 25 лютого за звинуваченням у хабарництві.
Протягом наступних днів адміністрація суду та Рада адвокатів заявили про значні порушення, які коїлися правоохоронцями під час затримань та обшуків. Крім того вказують на втручання в незалежність судової системи.
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