Лозовський на волі. Луцького адвоката вдруге за два дні звільнили з-під варти у залі суду

Павла Лозовського, якого підозрюють в хабарництві, вдруге за два дні звільнили з-під варти у залі суду.



Засідання, під час якого розглядали міру запобіжного заходу, відбулося 26 лютого.



Нагадаємо, 25 лютого суд вже звільняв Лозовського з-під варти, однак відразу після цього силовики



Прокуратура просила в суду призначити тримання під вартою на 60 діб або ж заставу 140 тисяч гривень. Однак суддя відмовив та вирішив звільнили затриманого з-під варти.



Павла Лозовського та його брата Олександра, керівника Волинського окружного адміністративного суду, затримали 25 лютого



Протягом наступних днів адміністрація суду та Рада адвокатів заявили про

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Адвоката, якого підозрюють в хабарництві, вдруге за два дні звільнили з-під варти у залі суду.Засідання, під час якого розглядали міру запобіжного заходу, відбулося 26 лютого.Нагадаємо, 25 лютого суд вже звільняв Лозовського з-під варти, однак відразу після цього силовики затримали його . Саме щодо цього епізоду й відбувалося засідання 26-го.Прокуратура просила в суду призначити тримання під вартою на 60 діб або ж заставу 140 тисяч гривень. Однак суддя відмовив та вирішив звільнили затриманого з-під варти.Павла Лозовського та його брата Олександра, керівника Волинського окружного адміністративного суду, затримали 25 лютого за звинуваченням у хабарництві Протягом наступних днів адміністрація суду та Рада адвокатів заявили про значні порушення , які коїлися правоохоронцями під час затримань та обшуків. Крім того вказують на втручання в незалежність судової системи

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію