У Луцьку з'явилися «криваві» білборди. ФОТО
Сьогодні, 16:19
У Луцьку після підвищення вартості оренди рекламних площ з'явилися "криваві" білборди.
Їхні фото 28 лютого публікують у Facebook лучани.
На білбордах написано: "21 лютого нас вбили тарифи виконкому. Хто за цим стоїть і яка мета?" та інше.
Також на малюнках великі криваві плями.
Нагадаємо, у січні-лютому виконком Луцької міськради фактично в 1,5 раза збільшив вартість оренди рекламних площ. Це шокувало підприємців, які займаються розміщенням зовнішньої реклами. Вони заявили про спробу рейдерства.
Підприємців обурило, що зміни внесли без обговорення з ними, а нові тарифи роблять їхній бізнес - неприбутковим.
Тож вони вимагатимуть через суд скасування тарифів.
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Їхні фото 28 лютого публікують у Facebook лучани.
На білбордах написано: "21 лютого нас вбили тарифи виконкому. Хто за цим стоїть і яка мета?" та інше.
Також на малюнках великі криваві плями.
Нагадаємо, у січні-лютому виконком Луцької міськради фактично в 1,5 раза збільшив вартість оренди рекламних площ. Це шокувало підприємців, які займаються розміщенням зовнішньої реклами. Вони заявили про спробу рейдерства.
Підприємців обурило, що зміни внесли без обговорення з ними, а нові тарифи роблять їхній бізнес - неприбутковим.
Тож вони вимагатимуть через суд скасування тарифів.
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Коментарі 4
Правильно зробили! Краще б в 10 раз підвищили вартість. Пройти нема де без тої реклами.
Де посилання на автора ?
Потрібно щоб підприємці підняли зарплати людям, а потім вимагали скасування такої вартості реклами,
Кількість бігбордів на 1 кв. кілометер уже перевищила всі норми кількості у нерозвинених містах півд. східної Азії.Ціна оренди бігборда кумедна. Це провокує збільшення їх кількості та псує вигляд міста. Зовнішня реклама мусить бути обмежена та дорогою. Зрештою, крім бігбордів є багато інших маркетингових комунікації. та більш дієвих.
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