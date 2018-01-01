У Луцьку з'явилися «криваві» білборди. ФОТО





Їхні фото 28 лютого публікують у Facebook лучани.



На білбордах написано: "21 лютого нас вбили тарифи виконкому. Хто за цим стоїть і яка мета?" та інше.



Також на малюнках великі криваві плями.



Нагадаємо, у січні-лютому виконком Луцької міськради фактично в 1,5 раза



Підприємців обурило, що зміни внесли без обговорення з ними, а нові тарифи роблять їхній бізнес -



Тож вони вимагатимуть через суд





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку після підвищення вартості оренди рекламних площ з'явилися "криваві" білборди.Їхні фото 28 лютого публікують у Facebook лучани.На білбордах написано: "21 лютого нас вбили тарифи виконкому. Хто за цим стоїть і яка мета?" та інше.Також на малюнках великі криваві плями.Нагадаємо, у січні-лютому виконком Луцької міськради фактично в 1,5 раза збільшив вартість оренди рекламних площ. Це шокувало підприємців, які займаються розміщенням зовнішньої реклами. Вони заявили про спробу рейдерства Підприємців обурило, що зміни внесли без обговорення з ними, а нові тарифи роблять їхній бізнес - неприбутковим Тож вони вимагатимуть через суд скасування тарифів.

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