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Луцькрада виділила 107 тисяч на турнікети

Луцькрада виділила 107 тисяч на турнікети
Депутати Луцької міської ради проголосували за виділення 107 тисяч гривень для придбання турнікетів.

Про це стало відомо 28 лютого під час засідання сесії міської ради.

Про зміни у бюджеті Луцька на 2018 рік повідомила директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова.

Депутат Алла Надточій поцікавилась, чи йдеться про ті кошти, за які купили турнікети, які вже стоять у приміщенні і як можна виділяти кошти тільки зараз на речі, які вже придбані.
На це Лілія Єлова не могла дати точної відповіді, вона сказала, що, можливо, ці кошти підуть на програмне забезпечення.

Секретар міської ради Григорій Пустовіт повідомив, що ці турнікети необхідні, щоб привести міську раду у відповідність до вимог Служби безпеки України.

Депутат Юлія Вусенко попросила надати цей документ для ознайомлення, однак Пустовіт спрямував її звертатись до правоохоронців. Він також розповів, що встановлення пропускного режиму не означає, що комусь буде заборонений вхід у приміщення, а що всі візити будуть реєструватися.

Діятиме заборона на вхід із великими сумками.

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Теги: турнікети, Луцька міська рада
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Коментарі 2
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патрійотичне ноу-хау: енергійний "розпил" бюджету!
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а на шкіряні намордники та стрінги?
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