Луцькрада виділила 107 тисяч на турнікети

Депутати Луцької міської ради проголосували за виділення 107 тисяч гривень для придбання турнікетів.Про це стало відомо 28 лютого під час засідання сесії міської ради.Про зміни у бюджеті Луцька на 2018 рік повідомила директор департаменту фінансів та бюджетуДепутат Алла Надточій поцікавилась, чи йдеться про ті кошти, за які купили турнікети, які вже стоять у приміщенні і як можна виділяти кошти тільки зараз на речі, які вже придбані.На це Лілія Єлова не могла дати точної відповіді, вона сказала, що, можливо, ці кошти підуть на програмне забезпечення.Секретар міської радиповідомив, що ці турнікети необхідні, щоб привести міську раду у відповідність до вимог Служби безпеки України.Депутатпопросила надати цей документ для ознайомлення, однак Пустовіт спрямував її звертатись до правоохоронців. Він також розповів, що встановлення пропускного режиму не означає, що комусь буде заборонений вхід у приміщення, а що всі візити будуть реєструватися.Діятиме заборона на вхід із великими сумками.