Реконструкція луцького парку може обійтися в 40 мільйонів гривень
Сьогодні, 19:03
На реалізацію проекту з реконструкції парку імені 900-річчя Луцька треба 40 мільйонів гривень.
Про це йшлося під час сесії Луцькради 28 лютого.
У рамках перерозподілу коштів йшлося про виділення 435 тисяч гривень для розроблення документації, які пропонували виділити за рахунок зменшення резервного фонду міста. Депутат Алла Надточій поцікавилася, яка вартість проектно-кошторисної документації, та й проекту загалом. Її колега Юлія Вусенко також поцікавилася, чому кошти виділяють частинами.
За словами депутата Ігоря Поліщука, 435 тисяч – це аванс, а вартість робіт з проектування сягне більше мільйона. Адже для її розроблення треба провести низку гідрологічних, вертикальних робіт по грунту та інших робіт. Таким чином, розроблення ПКД може потягнути до 1,5 млн грн 1, 5-2% від вартості проекту
Загалом же вартість втілення проекту в життя з врахуванням очистки та елементів благоустрою – орієнтовно 40 мільйонів гривень. Проект мали б реалізувати протягом 3 років.
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Про це йшлося під час сесії Луцькради 28 лютого.
У рамках перерозподілу коштів йшлося про виділення 435 тисяч гривень для розроблення документації, які пропонували виділити за рахунок зменшення резервного фонду міста. Депутат Алла Надточій поцікавилася, яка вартість проектно-кошторисної документації, та й проекту загалом. Її колега Юлія Вусенко також поцікавилася, чому кошти виділяють частинами.
За словами депутата Ігоря Поліщука, 435 тисяч – це аванс, а вартість робіт з проектування сягне більше мільйона. Адже для її розроблення треба провести низку гідрологічних, вертикальних робіт по грунту та інших робіт. Таким чином, розроблення ПКД може потягнути до 1,5 млн грн 1, 5-2% від вартості проекту
Загалом же вартість втілення проекту в життя з врахуванням очистки та елементів благоустрою – орієнтовно 40 мільйонів гривень. Проект мали б реалізувати протягом 3 років.
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Коментарі 2
За 40 мільйонів вони там всі дерева повирізають і прокладуть автобан від базару до Біч-басейну.
Озвучені Поліщуком розрахунки вартості проектних робіт - повна лажа )))
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