Реконструкція луцького парку може обійтися в 40 мільйонів гривень

На реалізацію проекту з реконструкції парку імені 900-річчя Луцька треба 40 мільйонів гривень.Про це йшлося під час сесії Луцькради 28 лютого.У рамках перерозподілу коштів йшлося про виділення 435 тисяч гривень для розроблення документації, які пропонували виділити за рахунок зменшення резервного фонду міста. Депутатпоцікавилася, яка вартість проектно-кошторисної документації, та й проекту загалом. Її колегатакож поцікавилася, чому кошти виділяють частинами.За словами депутата, 435 тисяч – це аванс, а вартість робіт з проектування сягне більше мільйона. Адже для її розроблення треба провести низку гідрологічних, вертикальних робіт по грунту та інших робіт. Таким чином, розроблення ПКД може потягнути до 1,5 млн грн 1, 5-2% від вартості проектуЗагалом же вартість втілення проекту в життя з врахуванням очистки та елементів благоустрою – орієнтовно 40 мільйонів гривень. Проект мали б реалізувати протягом 3 років.