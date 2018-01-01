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Реконструкція луцького парку може обійтися в 40 мільйонів гривень

Реконструкція луцького парку може обійтися в 40 мільйонів гривень
На реалізацію проекту з реконструкції парку імені 900-річчя Луцька треба 40 мільйонів гривень.

Про це йшлося під час сесії Луцькради 28 лютого.

У рамках перерозподілу коштів йшлося про виділення 435 тисяч гривень для розроблення документації, які пропонували виділити за рахунок зменшення резервного фонду міста. Депутат Алла Надточій поцікавилася, яка вартість проектно-кошторисної документації, та й проекту загалом. Її колега Юлія Вусенко також поцікавилася, чому кошти виділяють частинами.

За словами депутата Ігоря Поліщука, 435 тисяч – це аванс, а вартість робіт з проектування сягне більше мільйона. Адже для її розроблення треба провести низку гідрологічних, вертикальних робіт по грунту та інших робіт. Таким чином, розроблення ПКД може потягнути до 1,5 млн грн 1, 5-2% від вартості проекту

Загалом же вартість втілення проекту в життя з врахуванням очистки та елементів благоустрою – орієнтовно 40 мільйонів гривень. Проект мали б реалізувати протягом 3 років.

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Теги: парк імені 900-річчя Луцька
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Коментарі 2
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За 40 мільйонів вони там всі дерева повирізають і прокладуть автобан від базару до Біч-басейну.
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Озвучені Поліщуком розрахунки вартості проектних робіт - повна лажа )))
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