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Сільрада на Волині не знає, до якої ОТГ пристати

Сільрада на Волині не знає, до якої ОТГ пристати
У селі Згорани Любомльського району тривають дискусії, до якої об’єднаної територіальної громади долучитися.

Про це повідомляє Район. Любомль.

Частина мешканців звинуватила сільраду, що влада ігнорує думку людей при виборі ОТГ.

Декілька днів тому на зборах селян, на «яких були присутні тільки депутати та декілька місцевих жителів, було прийняте попереднє рішення про приєднання Згоран до Рівненської ОТГ. Чим мотивований такий, м'яко кажучи, дивний вибір і які вигоди принесе він селам Згоранської сільської ради та їх мешканцям, ніхто не може пояснити. Адже відстань між селами складає майже 50 кілометрів», - йдеться у листі, який підписали низка мешканців.

Вони стверджують, що більшість людей підтримують приєнання до Шацької ОТГ.

Лист жителів села прокоментував Згоранський сільський голова Олександр Лукашук: «Щодо союзу з Рівним, то й тут немає однієї думки ні серед представників громади, ні серед депутатів. Відсутність чіткої позиції змушує сільську раду продовжувати вивчати думку людей, проводити опитування, ініціювати наради, збори і не поспішати з прийняттям рішення».


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Теги: децентралізація, ОТГ
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