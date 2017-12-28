«Луцьктепло» боргує 20 мільйонів за тепломережі





Про це в Інформаційному агентству ВолиньPost розповів директор ПрАТ «Луцьксантехмонтаж 536» Ігор Чорнуха.



Він повідомив, що до початку опалювального сезону товариство завершило заміну тепломереж у місті Луцьку, які зараз на 100% функціонують та забезпечують безаварійну роботу.



«За це до сьогоднішнього дня не отримали ні копійки, хоча роботи повністю виконали. Це була реконструкція теплотрас по проспекту Волі, вулицях Богдана Хмельницького, Шевченка, Лесі Українки, Ковельській.



Замовником було КП «Луцьктепло». Через господарські проблеми підприємство не має можливості до сьогоднішнього дня з нами розрахуватись. Заборгованість перед нами – більше 20 мільйонів», - сказав Ігор Чорнуха.



ЧИТАТИ БІЛЬШЕ В ІНТЕРВ’Ю З ІГОРЕМ ЧОРНУХОЮ

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. ДКП «Луцьктепло» замовило у забудовника реконструкцію тепломереж, але за проведені роботи не заплатило.Про це в інтерв’ю розповів директор ПрАТ «Луцьксантехмонтаж 536»Він повідомив, що до початку опалювального сезону товариство завершило заміну тепломереж у місті Луцьку, які зараз на 100% функціонують та забезпечують безаварійну роботу.«За це до сьогоднішнього дня не отримали ні копійки, хоча роботи повністю виконали. Це була реконструкція теплотрас по проспекту Волі, вулицях Богдана Хмельницького, Шевченка, Лесі Українки, Ковельській.Замовником було КП «Луцьктепло». Через господарські проблеми підприємство не має можливості до сьогоднішнього дня з нами розрахуватись. Заборгованість перед нами – більше 20 мільйонів», - сказав Ігор Чорнуха.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію