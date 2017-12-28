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«Луцьктепло» боргує 20 мільйонів за тепломережі

«Луцьктепло» боргує 20 мільйонів за тепломережі
ДКП «Луцьктепло» замовило у забудовника реконструкцію тепломереж, але за проведені роботи не заплатило.

Про це в інтерв’ю Інформаційному агентству ВолиньPost розповів директор ПрАТ «Луцьксантехмонтаж 536» Ігор Чорнуха.

Він повідомив, що до початку опалювального сезону товариство завершило заміну тепломереж у місті Луцьку, які зараз на 100% функціонують та забезпечують безаварійну роботу.

«За це до сьогоднішнього дня не отримали ні копійки, хоча роботи повністю виконали. Це була реконструкція теплотрас по проспекту Волі, вулицях Богдана Хмельницького, Шевченка, Лесі Українки, Ковельській.

Замовником було КП «Луцьктепло». Через господарські проблеми підприємство не має можливості до сьогоднішнього дня з нами розрахуватись. Заборгованість перед нами – більше 20 мільйонів», - сказав Ігор Чорнуха.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ В ІНТЕРВ’Ю З ІГОРЕМ ЧОРНУХОЮ

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Теги: Луцьктепло, борг, Ігор Чорнуха, Луцьксантехмонтаж № 536
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