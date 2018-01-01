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Скандал у маршрутці «Рівне-Луцьк»: водій виганяв атовця, - соцмережі

Скандал у маршрутці «Рівне-Луцьк»: водій виганяв атовця, - соцмережі
Рівнянка Юлія Собуцька стверджує, що водій маршрутки "Рівне-Луцьк"виганяв учасника бойових дій з автобуса.

Про це вона пише в Facebook.

Жінка стверджує, що автобус був напівпорожній. Чоловік з посвідченням УБД, який сів у автобув, сказав, що за посвідченням йому не продали квитка, а грошей на дорогу він немає.

На це водій відреагував вимогою полишити автобус.

Юлія Собуцька пише, що нібито заплатила 25 гривень, аби чоловік міг доїхати в Дерно.

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мадам заплатила...
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