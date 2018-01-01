У справі «Єремеєва проти сусідів» призначили експертизу

У справі за позовом фірмиТОВ «Ікаре Медікал» до мешканців двох квартир у будинку на проспекті Президента Грушевського, 1 призначили судову будівельно-технічну експертизу. На вирішення експертів поставили низку питань, зокрема й те, що стало причиною появи тріщин на першому поверсі будівлі.Про це стало відомо під час судового засідання у Луцькому міськрайонному суді 6 березня.Нагадаємо, ТОВ «Ікаре Медікал» (Центр хірургії ока ім. Загурського) судиться із мешканцями сусідніх квартир у будинку на вулиці Грушевського, 1 задля «усунення перешкод користування власністю». Позивач вважає, що змуровані 10 років тому лоджії спричинили появу тріщин у будинку. Натомість мешканці будинку кажуть, що причиною їх появи стала- тоді знесли частину перекриття між першим і другим поверхом, аби встановити додатковий ліфт,. На думку мешканців багатоповерхівки, позов – це спосіб змусити їх не надавати ходу справі із ліфтом.Відтак, нині у суді слухали позов ТОВ «Ікаре медікал» до мешканців квартир 2 та 3. Представник жителівзаявив клопотання стосовно призначення судової будівельно-технічної експертизи. Адвокат розповів, що в матеріалах справи вже є 2 висновки, однак, на його думку, під час експертизи були допущені помилки у розрахунках.«І експерт, і експерти, які робили комісійний висновок, грубо порушили методику обрахування навантажень», - вважає Шостак. Мовляв, у висновку не встановлено, яким є реальне навантаження. Окрім того, лоджії є заскленими, тож там існують пройми, які не створюють цегляного навантаження. Саме тому їх треба було виключити при розрахунку навантаження, однак експерти цього чомусь не зробили.Далі з врахуванням цих моментів треба з’ясувати, чи дійсно є реальне навантаження понаднормативним.«Позивач пояснює виникнення тріщин наднормативним навантаженням, ми заперечуємо - у висновку враховані сума й інших лоджій, які не належать до приміщення 2 та 3», - каже Шостак. Є у нього й інші зауваги до попередніх експертиз – так, наприклад експерти оцінювали різну кількість лоджій: в одному випадку 4, в іншому випадку - 5.Адвокат, яка захищає мешканців, теж подавала клопотання стосовно експертизи лоджії над квартирою її довірителів. Жінка зауважила, що попередній аналіз проводили без детального огляду та без проведення внутрішнього обміру лоджій - фактично обійшлися аналізом зовнішнього вигляду лоджій.«Дослідження проведене в прямому і переносному значенні, поверхово», - додав Шостак.Тож у клопотанні адвокат просив на вирішення експертизи поставити питання встановлення дійсного навантаження, яке створюють добудовані лоджії та уточнити, чи є воно наднормативним і чи загрожує обвалом перекриття. Також його цікавить відповідь, чи попередні експертизи встановили дійсне навантаження та чи правильно обрахували вихідні параметри добудов. Третім питанням є те, чи могли виникнути тріщини на першому поверсі через встановлення ліфта в квартирі №4 шляхом руйнування плит перекриття між 1 та 2 поверхами для створення пройми під ліфт та кріплення його до внутрішньоквартирної стіни. Адвокат наголосив, що важливо дослідити й це питання, аби не ризикувати обвалом, як це сталося із сумнозвісним будинком на вулиці Рівненській.Шостак зауважив, що треба дослідити вплив встановлення ліфта не лише на появу тріщин. Тому останнім питанням у клопотанні було чи загрожує цілісності будинку та суміжних приміщень, зокрема квартири №3, будівництво позивачем ліфта.«Я ще раз наголошую, ми повинні встановити причини виникнення тріщин у приміщенні позивача», - додав Шостак.Натомість представник медичного центру Тетяни Єремеєвоїзауважив, що питання ліфта безпідставне, бо взагалі не стосується предмету позову. Мовляв, на вирішення експертиз раніше ставили питання, чи самочинне будівництво лоджій, чи були допущені істотні порушення будівельних правил та яким чином їх можна усунути. На думку адвоката, треба було визначити, чи впливають вони на безпечність та міцність перекриття і експлуатацію медичного центру. Відтак, немає підстав «не визнавати» попередніх висновків.Ольховський зауважив, що питання дублюються із тими, які ставили перед експертом Серединським. Мовляв, для чого призначати нову експертизу, адже висновок судового експерта є, а нові питання «по суті дублюючі, аналогічні». Тому він заперечував задоволенню клопотань.Мешканку квартири №3обурили слова адвоката. За її словами, претензії до людей виникли лише тоді, коли вони почали говорити про небезпеку і дискомфорт саме від ліфта.«Я навіть не скажу, що це лоджії. Вони (клініка ім. Загурського, - ред.) коли купили цей магазин, лоджії стояли. Чому вони не прийшли і не сказали, що у вас добудови, заберіть», - пригадала жінка.«На мою стінку в спальні повисили ліфт і він гуде… я правду кажу. Підлога у коридорі вібрує, бо він на стіні, цей ліфт! Я не експерт, але навіть я можу здогадатися, що його не повісили», - розповіла мешканка будинку. За її словами, не треба мати спеціальних знань, щоб зрозуміти, що ліфт закріпили на стіні. Та й те, що мешканці стали висловлювати невдоволення, стало причиною позову проти них.«Раніше у вас не було ні тріщин, ні нічого, поки ми вам не казали за цей ліфт», - заявила жінка.Опісля адвокат Шостак розповів, що відповідачі готові оплатити експертизу, яку просили провести у Волинському відділенні Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз.Зрештою, суддя оголосив ухвалу – клопотання про призначення судової будівельно-технічної експертизи задовольнити частково. Зокрема, призначити експертизу, на вирішення якої поставити питання, чи могли виникнути тріщини між панелями перекриття, де розміщена квартира №2 внаслідок будівництва ліфта у квартирі №4 (через часткове руйнування перекриття чи кріплення його до стіни квартири), чи навпаки - тріщини з’явилися внаслідок добудови лоджій до квартир 2 та 3. Якщо так, чи можливо усунення тріщин перекриття іншим шляхом, окрім знесення.Другим моментом, який має з’ясувати експертиза – реальне навантаження, яке створюють надбудови лоджій на плити приміщення на першому поверсі, чи є навантаження понаднормовим та чи загрожує перекриттю. В ухвалі уточнено, що при розрахунку мають бути виключені площі та об’єми всіх вікон. Окрім того, експерти мають надати відповідь й стосовно того, чи загрожує квартирі №3 встановлення внутрішньобудинкового ліфта у квартирі №4.Стосовно лоджій також мають встановити, чи відповідає їх добудова ДБН та чи збудовані вони без істотних порушень. Якщо такі є, то як їх усунути. Окрім того, на розгляд експертизи поставили питання, чи впливають добудови у квартирі 3 на міцність та безпечність перекриття нежитлового приміщення, де міститься медичний центр.До слова, провадження у справі призупинять до закінчення проведення експертизи.