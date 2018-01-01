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У Кривому Розі підлітки організували онлайн-порностудію. ФОТО

У Кривому Розі підлітки організували онлайн-порностудію. ФОТО
У Кривому Розі поліція «накрила» онлайн-порностудію. У ній працювали неповнолітні дівчата.

За попередньою інформацією, їх було троє, – повідомляє місцеве видання 1tv.kr.ua.

Однією з працівниць 16 років, двом іншим – по 15. Онлайн-студію організували в орендованій квартирі. Там підлітки не тільки надавали секс-послуги онлайн, а й жили.

Правоохоронці вилучили три ноутбуки. Також вони знайшли відеозаписи з дівчатами порнографічного характеру.

У Кривому Розі підлітки організували онлайн-порностудію. ФОТО
У Кривому Розі підлітки організували онлайн-порностудію. ФОТО
У Кривому Розі підлітки організували онлайн-порностудію. ФОТО
У Кривому Розі підлітки організували онлайн-порностудію. ФОТО

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Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Webcam-models і порноіндустрія це різні речі. Звісно якщо організатори не записували секс зі своїми працівницями.
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