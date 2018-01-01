У Кривому Розі підлітки організували онлайн-порностудію. ФОТО
Сьогодні, 09:36
У Кривому Розі поліція «накрила» онлайн-порностудію. У ній працювали неповнолітні дівчата.
За попередньою інформацією, їх було троє, – повідомляє місцеве видання 1tv.kr.ua.
Однією з працівниць 16 років, двом іншим – по 15. Онлайн-студію організували в орендованій квартирі. Там підлітки не тільки надавали секс-послуги онлайн, а й жили.
Правоохоронці вилучили три ноутбуки. Також вони знайшли відеозаписи з дівчатами порнографічного характеру.
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За попередньою інформацією, їх було троє, – повідомляє місцеве видання 1tv.kr.ua.
Однією з працівниць 16 років, двом іншим – по 15. Онлайн-студію організували в орендованій квартирі. Там підлітки не тільки надавали секс-послуги онлайн, а й жили.
Правоохоронці вилучили три ноутбуки. Також вони знайшли відеозаписи з дівчатами порнографічного характеру.
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Коментарі 1
Webcam-models і порноіндустрія це різні речі. Звісно якщо організатори не записували секс зі своїми працівницями.
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