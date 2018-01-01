На Волині - новий начальник Укртрансбезпеки
Сьогодні, 09:57
На Волині призначили керівника Управління Державної служби України з безпеки на транспорті.
Цю посаду зайняв Віталій Конончук.
Відповідно до наказу голови Державної служби України з безпеки на транспорті Михайла Ноняка до виконання обов'язків начальника управління Конончук приступив 12 березня.
Тривалий час посада начальника відомства була вакантною. Конончук переміг у конкурсі, набравши 4,8 бала.
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Цю посаду зайняв Віталій Конончук.
Відповідно до наказу голови Державної служби України з безпеки на транспорті Михайла Ноняка до виконання обов'язків начальника управління Конончук приступив 12 березня.
Тривалий час посада начальника відомства була вакантною. Конончук переміг у конкурсі, набравши 4,8 бала.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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