На Волині - новий начальник Укртрансбезпеки





Цю посаду зайняв Віталій Конончук.



Відповідно до наказу голови Державної служби України з безпеки на транспорті Михайла Ноняка до виконання обов'язків начальника управління Конончук приступив 12 березня.



Тривалий час посада начальника відомства була вакантною. Конончук переміг у конкурсі, набравши 4,8 бала.

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