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На Волині - новий начальник Укртрансбезпеки

На Волині - новий начальник Укртрансбезпеки
На Волині призначили керівника Управління Державної служби України з безпеки на транспорті.

Цю посаду зайняв Віталій Конончук.

Відповідно до наказу голови Державної служби України з безпеки на транспорті Михайла Ноняка до виконання обов'язків начальника управління Конончук приступив 12 березня.

Тривалий час посада начальника відомства була вакантною. Конончук переміг у конкурсі, набравши 4,8 бала.

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Теги: Віталій Конончук, Укртрансбезпека, кадри
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