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Луцькі підприємці хочуть менше «відкладати» на пенсію

Луцькі підприємці хочуть менше «відкладати» на пенсію
У Луцьку підприємці, які належать до 1 групи платників єдиного податку, хочуть ініціювати внесення змін до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування».

Відповідне звернення подав на розгляд комісії з питань торгівлі, послуг та розвитку підприємництва 12 березня голова правління Асоціації захисту малого та середнього бізнесу «Бізнес – Волинь» Ігор Дильов.

Він зауважив, що до 1 групи належать переважно торговці на ринку чи дрібні підприємці, які такий заробіток використовують як додатковий. Однак цьогоріч значно зросли виплати ЄСВ, відтак навантаження на найдрібніших підприємців зросло. Тому люди відстоюють свій вибір добровільно сплачувати цей внесок.

За словами директора департаменту фінансів та бюджету Лілії Єлової, зменшення ЄВС впливатиме на зменшення надходжень до пенсійного фонду. Адже саме туди йде левова частина від цих коштів. Таким чином може відбутися значне зменшення надходжень до фонду. У разі прийняття звернення на його підставі мали б внести зміни до законодавства, внаслідок яких підприємці можуть на половину зменшити виплати, та, відповідно, робочий стаж.

Представник податкової зауважив, що, аби згодом мати змогу отримувати пенсію, треба платити. Адже, відповідно до законодавства, якщо не буде належного стажу, люди просто залишитися без пенсійних виплат.

Начальник управління підприємництва та торгівлі Наталія Рибай додала, що звернення дещо неоднозначне, бо ставить підприємців не у рівні умови. Адже йдеться про зменшення сплати лише для 1 групи.

Зрештою, члени комісії не підтримали звернення.

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Теги: гроші, пенсія, виплати, підприємці
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