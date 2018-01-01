Волинянин після невдалого самогубства - в реанімації
Сьогодні, 12:15
На Волині чоловік опинився в реанімації після спроби самогубства.
Це трапилося 12 березня в селі Городок, що в Маневицькому районі, - повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost місцеві мешканці.
За їхніми словами, чоловік здійснив постріл в голову з мисливської рушниці. Від пострілу не помер.
Нині він перебуває в реанімаційному відділені обласної клінічної лікарні.
Більше інформації - згодом.
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Це трапилося 12 березня в селі Городок, що в Маневицькому районі, - повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost місцеві мешканці.
За їхніми словами, чоловік здійснив постріл в голову з мисливської рушниці. Від пострілу не помер.
Нині він перебуває в реанімаційному відділені обласної клінічної лікарні.
Більше інформації - згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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