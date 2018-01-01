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Волинянин після невдалого самогубства - в реанімації

Волинянин після невдалого самогубства - в реанімації
На Волині чоловік опинився в реанімації після спроби самогубства.

Це трапилося 12 березня в селі Городок, що в Маневицькому районі, - повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost місцеві мешканці.

За їхніми словами, чоловік здійснив постріл в голову з мисливської рушниці. Від пострілу не помер.

Нині він перебуває в реанімаційному відділені обласної клінічної лікарні.

Більше інформації - згодом.

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Теги: самогубство, Маневицький район
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