Волинянин після невдалого самогубства - в реанімації





Це трапилося 12 березня в селі Городок, що в Маневицькому районі, - повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost місцеві мешканці.



За їхніми словами, чоловік здійснив постріл в голову з мисливської рушниці. Від пострілу не помер.



Нині він перебуває в реанімаційному відділені обласної клінічної лікарні.



Більше інформації - згодом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині чоловік опинився в реанімації після спроби самогубства.Це трапилося 12 березня в селі Городок, що в Маневицькому районі, - повідомилимісцеві мешканці.За їхніми словами, чоловік здійснив постріл в голову з мисливської рушниці. Від пострілу не помер.Нині він перебуває в реанімаційному відділені обласної клінічної лікарні.Більше інформації - згодом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію