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У волинській пекарні печуть хліб та круасани для бійців на передовій

У волинській пекарні печуть хліб та круасани для бійців на передовій
У Любомильській пекарні волонтери випікають запашний хліб для бійців, котрі перебувають на передовій.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Волонтери з Волині щомісяця долають сотні кіломерів, аби бійці на фронті змогли покуштувати духмяну випічку. Для наших захисників її випікають за своєрідною, давньою технологією, аби вона була ще смачніша та поживніша. А, головне, нагадувала хлопцям, що їх дуже чекають вдома. Ідея возити хліб на Схід виникла несподівано.

«Хлопці із слізьми на очах куштують той хліб. Адже це шматочок свого, домашнього. Саша Положевець почав їздити волонтером на Схід і попросив якусь допомогу паливом. І я запропонував ще передати хліба. Так все і почалось», - розповідає власник пекарні Віктор Козел.



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Теги: Війна з Росією, волонтери, Любомль, АТО, хліб
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