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Аварія в Луцьку: зіткнулися Lexus і Лада. ФОТО

Аварія в Луцьку: зіткнулися Lexus і Лада. ФОТО
У Луцьку трапилась аварія при якій зіткнулись дві автівки: Lexus і Лада.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

Інцидент трапився сьогодні, 14 березня, на виїзді з вулиці Глушець до Дубнівського перехрестя поблизу Генерального консульства Польщі.

Зіткнення трапилось тоді, коли Лада почала повертати на парковку, яка знаходилась поблизу. Зазначається, що автівки зазнали механічних пошкоджень.

На місці події працювала патрульна поліція. Постраждалих у ДТП немає.


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Теги: аварія, ДТП, Луцьк
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