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У Луцьку просять 150 тисяч на ремонт шкільного туалету

У Луцьку просять 150 тисяч на ремонт шкільного туалету
У луцькій школі №9 хочуть зробити ремонт туалету, щоб ним могли вільно користуватись діти з інвалідністю, які пересуваються на візках.

Про це йшлося 21 березня під час «бюджетної» комісії.

Очільниця управління освіти міської ради Зіновія Лещенко розповіла, що для того, аби діти з особливими потребами могли без проблем здати ЗНО, необхідно провести ремонт в одному з навчальних закладів Луцька. Треба зокрема облаштувати пандуси та туалети. На її думку, найкраще зробити це у школі №9, оскільки там пандус уже є, залишається реконструювати туалет.

За словами Лещенко, на це необхідно близько 150 тисяч.

До слова, в Луцьку вже зареєструвалось на основну сесію ЗНО двоє випускників на візках.

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Теги: бюджет, ремонт, школа
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