У Луцьку просять 150 тисяч на ремонт шкільного туалету
Сьогодні, 10:52
У луцькій школі №9 хочуть зробити ремонт туалету, щоб ним могли вільно користуватись діти з інвалідністю, які пересуваються на візках.
Про це йшлося 21 березня під час «бюджетної» комісії.
Очільниця управління освіти міської ради Зіновія Лещенко розповіла, що для того, аби діти з особливими потребами могли без проблем здати ЗНО, необхідно провести ремонт в одному з навчальних закладів Луцька. Треба зокрема облаштувати пандуси та туалети. На її думку, найкраще зробити це у школі №9, оскільки там пандус уже є, залишається реконструювати туалет.
За словами Лещенко, на це необхідно близько 150 тисяч.
До слова, в Луцьку вже зареєструвалось на основну сесію ЗНО двоє випускників на візках.
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Про це йшлося 21 березня під час «бюджетної» комісії.
Очільниця управління освіти міської ради Зіновія Лещенко розповіла, що для того, аби діти з особливими потребами могли без проблем здати ЗНО, необхідно провести ремонт в одному з навчальних закладів Луцька. Треба зокрема облаштувати пандуси та туалети. На її думку, найкраще зробити це у школі №9, оскільки там пандус уже є, залишається реконструювати туалет.
За словами Лещенко, на це необхідно близько 150 тисяч.
До слова, в Луцьку вже зареєструвалось на основну сесію ЗНО двоє випускників на візках.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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