У Луцьку просять 150 тисяч на ремонт шкільного туалету

У луцькій школі №9 хочуть зробити ремонт туалету, щоб ним могли вільно користуватись діти з інвалідністю, які пересуваються на візках.Про це йшлося 21 березня під час «бюджетної» комісії.Очільниця управління освіти міської радирозповіла, що для того, аби діти з особливими потребами могли без проблем здати ЗНО, необхідно провести ремонт в одному з навчальних закладів Луцька. Треба зокрема облаштувати пандуси та туалети. На її думку, найкраще зробити це у школі №9, оскільки там пандус уже є, залишається реконструювати туалет.За словами Лещенко, на це необхідно близько 150 тисяч.До слова, в Луцьку вже зареєструвалось на основну сесію ЗНО двоє випускників на візках.