На Волині вночі банда напала на будинок підприємця. Його мама чинила спротив
Сьогодні, 12:33
Волинські правоохоронці оперативно затримали організовану злочинну групу, яка уночі 21 березня ввірвалася до будинку приватного підприємця у селі Воютин Луцького району.
Про це повідомили 21 березня під час брифінгу.
Заступник начальника ГУНП, начальник слідчого управління Олександр Климовський розповів, що сьогодні близько 2:00 6 осіб проникли у будинок підприємців та вчинили напад на родину. Однак супротив вчинила мама підприємця. Жінка не підняла руки, а ловла зловмисників за руки та перешкоджала їм.
Син почув напад, встиг взяти рушницю та здійснити кілька попереджувальних пострілів. Цього було достатньо, аби відлякати злочинців. Вони забрали кошти у будинку, які встигли побачити, та намагалися зникнути з місця злочину.
Однак за 2 години поліцейські затримали 5 зловмисників, а згодом зловили й останнього. Усі особи судимі, двоє із них перебували у розшуку.
«Вони являються уродженцями Львівської області і підозрюються у вчиненні ряду інших розбійних нападів», - повідомив правоохоронець.
Заступник начальника ГУНП, начальник кримінальної поліції Олег Шукалович додав, що злочинці, втікаючи, спалили машину – мабуть, із метою знищення доказів. Однак другу машину злочинців виявили із їхніми речами та навіть змінним одягом, тобто вони готувалися до нападу заздалегіть.
Наразі злочинців допитують. Їм інкримінують розбійний напад на житло.
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Про це повідомили 21 березня під час брифінгу.
Заступник начальника ГУНП, начальник слідчого управління Олександр Климовський розповів, що сьогодні близько 2:00 6 осіб проникли у будинок підприємців та вчинили напад на родину. Однак супротив вчинила мама підприємця. Жінка не підняла руки, а ловла зловмисників за руки та перешкоджала їм.
Син почув напад, встиг взяти рушницю та здійснити кілька попереджувальних пострілів. Цього було достатньо, аби відлякати злочинців. Вони забрали кошти у будинку, які встигли побачити, та намагалися зникнути з місця злочину.
Однак за 2 години поліцейські затримали 5 зловмисників, а згодом зловили й останнього. Усі особи судимі, двоє із них перебували у розшуку.
«Вони являються уродженцями Львівської області і підозрюються у вчиненні ряду інших розбійних нападів», - повідомив правоохоронець.
Заступник начальника ГУНП, начальник кримінальної поліції Олег Шукалович додав, що злочинці, втікаючи, спалили машину – мабуть, із метою знищення доказів. Однак другу машину злочинців виявили із їхніми речами та навіть змінним одягом, тобто вони готувалися до нападу заздалегіть.
Наразі злочинців допитують. Їм інкримінують розбійний напад на житло.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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