На Волині вночі банда напала на будинок підприємця. Його мама чинила спротив

Волинські правоохоронці оперативно затримали організовану злочинну групу, яка уночі 21 березня ввірвалася до будинку приватного підприємця у селі Воютин Луцького району.Про це повідомили 21 березня під час брифінгу.Заступник начальника ГУНП, начальник слідчого управліннярозповів, що сьогодні близько 2:00 6 осіб проникли у будинок підприємців та вчинили напад на родину. Однак супротив вчинила мама підприємця. Жінка не підняла руки, а ловла зловмисників за руки та перешкоджала їм.Син почув напад, встиг взяти рушницю та здійснити кілька попереджувальних пострілів. Цього було достатньо, аби відлякати злочинців. Вони забрали кошти у будинку, які встигли побачити, та намагалися зникнути з місця злочину.Однак за 2 години поліцейські затримали 5 зловмисників, а згодом зловили й останнього. Усі особи судимі, двоє із них перебували у розшуку.«Вони являються уродженцями Львівської області і підозрюються у вчиненні ряду інших розбійних нападів», - повідомив правоохоронець.Заступник начальника ГУНП, начальник кримінальної поліціїдодав, що злочинці, втікаючи, спалили машину – мабуть, із метою знищення доказів. Однак другу машину злочинців виявили із їхніми речами та навіть змінним одягом, тобто вони готувалися до нападу заздалегіть.Наразі злочинців допитують. Їм інкримінують розбійний напад на житло.