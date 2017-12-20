Поблизу луцької школи маршрутка збила дитину. ФОТО





Про надзвичайну подію Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



Аварія трапилася близько 11:30. Як повідомили очевидці, маршрутка збила дитину, яка переходила дорогу. Інцидент трапився в районі пішохідного переходу поблизу колишнього "Західінкомбанку".



На місце події прибула швидка допомога, медики забрали дитину із місця події. Коли дитину забирали у швидку, вона перебувала при свідомості. Наразі її стан невідомий.



На проспекті Перемоги утворився затор, рух ускладнений. Наразі на місці події очікують на прибуття слідчо-оперативної групи.









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