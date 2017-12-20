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Поблизу луцької школи маршрутка збила дитину. ФОТО

Поблизу луцької школи маршрутка збила дитину. ФОТО
У Луцьку на проспекті Перемоги, неподалік від школи №5, маршрутка збила школярку, яка переходила дорогу.

Про надзвичайну подію Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

Аварія трапилася близько 11:30. Як повідомили очевидці, маршрутка збила дитину, яка переходила дорогу. Інцидент трапився в районі пішохідного переходу поблизу колишнього "Західінкомбанку".

На місце події прибула швидка допомога, медики забрали дитину із місця події. Коли дитину забирали у швидку, вона перебувала при свідомості. Наразі її стан невідомий.

На проспекті Перемоги утворився затор, рух ускладнений. Наразі на місці події очікують на прибуття слідчо-оперативної групи.




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Теги: ДТП, дитина, аварія, варте уваги
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Коментарі 2
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Мала ціла. Казала що нічого не болить. Лоба розбила. Чудом жива залишилась. Колесо зупинилось перед її головою.
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Дякувати Богу, що жива. Бережіть дітей. Мені цікаво, чому маршрутка їхала в лівому ряду, якщо зупинка перед носом? Водій спішив обігнати своїх колег, щоб пасажирів перехопити?
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