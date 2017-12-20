Поблизу луцької школи маршрутка збила дитину. ФОТО
Сьогодні, 12:03
У Луцьку на проспекті Перемоги, неподалік від школи №5, маршрутка збила школярку, яка переходила дорогу.
Про надзвичайну подію Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Аварія трапилася близько 11:30. Як повідомили очевидці, маршрутка збила дитину, яка переходила дорогу. Інцидент трапився в районі пішохідного переходу поблизу колишнього "Західінкомбанку".
На місце події прибула швидка допомога, медики забрали дитину із місця події. Коли дитину забирали у швидку, вона перебувала при свідомості. Наразі її стан невідомий.
На проспекті Перемоги утворився затор, рух ускладнений. Наразі на місці події очікують на прибуття слідчо-оперативної групи.
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Про надзвичайну подію Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Аварія трапилася близько 11:30. Як повідомили очевидці, маршрутка збила дитину, яка переходила дорогу. Інцидент трапився в районі пішохідного переходу поблизу колишнього "Західінкомбанку".
На місце події прибула швидка допомога, медики забрали дитину із місця події. Коли дитину забирали у швидку, вона перебувала при свідомості. Наразі її стан невідомий.
На проспекті Перемоги утворився затор, рух ускладнений. Наразі на місці події очікують на прибуття слідчо-оперативної групи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Мала ціла. Казала що нічого не болить. Лоба розбила. Чудом жива залишилась. Колесо зупинилось перед її головою.
Дякувати Богу, що жива. Бережіть дітей. Мені цікаво, чому маршрутка їхала в лівому ряду, якщо зупинка перед носом? Водій спішив обігнати своїх колег, щоб пасажирів перехопити?
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