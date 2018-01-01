Андрій Покровський позиціонує себе як третя сила, - журналіст

Андрія Покровського – це формування сильної команди.



Про це у відеоблозі Святослава Зелінського, колишнього секретаря Луцькради та заступника Луцького міського голови, а нині – очільника ОСББ розповів головний редактор ІА



Але про те, чи піде Андрій Покровський в мери, говорити дуже рано, – запевнив журналіст.



"Основна мета зараз – це формування команди, яка може зайти до міської ради. Чи буде він на чолі списку, чи буде кандидатом в міські голови – про це дуже рано говорити. Зрозуміло одне: він хоче себе позиціонувати як третя сила, тобто як людина, яка ні від "Континіуму", ні від "УКРОПу", – розповів Андрій Лучик.



Як пояснив він, Андрій Покровський має дуже добру репутацію і не хоче її псувати приналежністю до якоїсь сили чи київських лідерів і їхніх вчинків, адже це все проектується на місця.



"Зрозуміло, що він – людина самостійна, і таким хоче залишатися й надалі. Саме тому він і формує свою власну команду", – зазначив головний редактор ІА "Конкурент".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Основна мета дій депутата Луцької міської ради– це формування сильної команди.Про це у відеоблозі, колишнього секретаря Луцькради та заступника Луцького міського голови, а нині – очільника ОСББ розповів головний редактор ІА "Конкурент" Андрій Лучик.Але про те, чи піде Андрій Покровський в мери, говорити дуже рано, – запевнив журналіст."Основна мета зараз – це формування команди, яка може зайти до міської ради. Чи буде він на чолі списку, чи буде кандидатом в міські голови – про це дуже рано говорити. Зрозуміло одне: він хоче себе позиціонувати як третя сила, тобто як людина, яка ні від "Континіуму", ні від "УКРОПу", – розповів Андрій Лучик.Як пояснив він, Андрій Покровський має дуже добру репутацію і не хоче її псувати приналежністю до якоїсь сили чи київських лідерів і їхніх вчинків, адже це все проектується на місця."Зрозуміло, що він – людина самостійна, і таким хоче залишатися й надалі. Саме тому він і формує свою власну команду", – зазначив головний редактор ІА "Конкурент".

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