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Андрій Покровський позиціонує себе як третя сила, - журналіст

Андрій Покровський позиціонує себе як третя сила, - журналіст
Основна мета дій депутата Луцької міської ради Андрія Покровського – це формування сильної команди.

Про це у відеоблозі Святослава Зелінського, колишнього секретаря Луцькради та заступника Луцького міського голови, а нині – очільника ОСББ розповів головний редактор ІА "Конкурент" Андрій Лучик.

Але про те, чи піде Андрій Покровський в мери, говорити дуже рано, – запевнив журналіст.

"Основна мета зараз – це формування команди, яка може зайти до міської ради. Чи буде він на чолі списку, чи буде кандидатом в міські голови – про це дуже рано говорити. Зрозуміло одне: він хоче себе позиціонувати як третя сила, тобто як людина, яка ні від "Континіуму", ні від "УКРОПу", – розповів Андрій Лучик.

Як пояснив він, Андрій Покровський має дуже добру репутацію і не хоче її псувати приналежністю до якоїсь сили чи київських лідерів і їхніх вчинків, адже це все проектується на місця.

"Зрозуміло, що він – людина самостійна, і таким хоче залишатися й надалі. Саме тому він і формує свою власну команду", – зазначив головний редактор ІА "Конкурент".


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Теги: Андрій Покровський
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