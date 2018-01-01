У «ПортCity» виступив гурт «MOTANKA». ФОТО





Музиканти презентували свій майбутній концерт, який відбудеться 30 березня у драмтеатрі.



Чимало лучан прийшли, аби познайомитися з неймовірно самобутньою музикою гурту «MOTANKA». У своїй творчості вони поєднують рок-музику та етнічні мотиви.



Під час майбутнього концерту, 30 березня, у Волинському театрі музиканти презентують не лише музику, а й стародавні українські обряди, адже разом з театром підготували грандіозне мистецьке дійство.



Під час виступу у «ПортCity» гурт «MOTANKA» дарував плакати з автографами. Також усі, хто придбав квитки на концерт, отримали диск у подарунок.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Майже годину у суботу, 24 березня, етно-гурт «MOTANKA» тішили лучан своєю неймовірною творчістю у торгово-розважальному центрі «ПортCity».Музиканти презентували свій майбутній концерт, який відбудеться 30 березня у драмтеатрі.Чимало лучан прийшли, аби познайомитися з неймовірно самобутньою музикою гурту «MOTANKA». У своїй творчості вони поєднують рок-музику та етнічні мотиви.Під час майбутнього концерту, 30 березня, у Волинському театрі музиканти презентують не лише музику, а й стародавні українські обряди, адже разом з театром підготували грандіозне мистецьке дійство.Під час виступу у «ПортCity» гурт «MOTANKA» дарував плакати з автографами. Також усі, хто придбав квитки на концерт, отримали диск у подарунок.

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