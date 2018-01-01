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У «ПортCity» виступив гурт «MOTANKA». ФОТО

У «ПортCity» виступив гурт «MOTANKA». ФОТО
Майже годину у суботу, 24 березня, етно-гурт «MOTANKA» тішили лучан своєю неймовірною творчістю у торгово-розважальному центрі «ПортCity».

Музиканти презентували свій майбутній концерт, який відбудеться 30 березня у драмтеатрі.

Чимало лучан прийшли, аби познайомитися з неймовірно самобутньою музикою гурту «MOTANKA». У своїй творчості вони поєднують рок-музику та етнічні мотиви.

Під час майбутнього концерту, 30 березня, у Волинському театрі музиканти презентують не лише музику, а й стародавні українські обряди, адже разом з театром підготували грандіозне мистецьке дійство.

Під час виступу у «ПортCity» гурт «MOTANKA» дарував плакати з автографами. Також усі, хто придбав квитки на концерт, отримали диск у подарунок.


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Теги: «ПортCity», «MOTANKA»
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