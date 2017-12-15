На Великодні свята курсуватиме додатковий потяг Київ – Ковель
Сьогодні, 15:20
Для зручних подорожей пасажирів під час Великодніх свят "Укрзалізниця" призначила додаткові потяги.
Про це повідомляється на сайті «Укрзалізниці».
Поїзд № 197/198 Київ – Ковель вирушить у рейси 7 та 9 квітня. Відправлення з Києва о 07:28 та прибуття до Ковеля о 16:53. Зворотно з Ковеля поїзд вирушить о 11:03 та прибуде до Києва о 19:53.
Також курсуватимуть додаткові потяги на популярних напрямках Харків – Ужгород, Черкаси – Львів, Дніпро – Одеса та Костянтинівка – Одеса.
Загалом на початок квітня вже призначено 8 додаткових поїздів.
Квитки на ці додаткові поїзди вже можна придбати онлайн або в залізничних касах.
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Про це повідомляється на сайті «Укрзалізниці».
Поїзд № 197/198 Київ – Ковель вирушить у рейси 7 та 9 квітня. Відправлення з Києва о 07:28 та прибуття до Ковеля о 16:53. Зворотно з Ковеля поїзд вирушить о 11:03 та прибуде до Києва о 19:53.
Також курсуватимуть додаткові потяги на популярних напрямках Харків – Ужгород, Черкаси – Львів, Дніпро – Одеса та Костянтинівка – Одеса.
Загалом на початок квітня вже призначено 8 додаткових поїздів.
Квитки на ці додаткові поїзди вже можна придбати онлайн або в залізничних касах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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