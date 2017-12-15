На Великодні свята курсуватиме додатковий потяг Київ – Ковель





Про це повідомляється на

Поїзд № 197/198 Київ – Ковель вирушить у рейси 7 та 9 квітня. Відправлення з Києва о 07:28 та прибуття до Ковеля о 16:53. Зворотно з Ковеля поїзд вирушить о 11:03 та прибуде до Києва о 19:53.



Також курсуватимуть додаткові потяги на популярних напрямках Харків – Ужгород, Черкаси – Львів, Дніпро – Одеса та Костянтинівка – Одеса.



Загалом на початок квітня вже призначено 8 додаткових поїздів.

Квитки на ці додаткові поїзди вже можна придбати онлайн або в залізничних касах.

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