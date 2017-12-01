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Волинській лікарні благодійники із США передали обладнання

Волинській лікарні благодійники із США передали обладнання
У Волинське обласне дитяче територіальне медичне об’єднання за сприянням керівника Регіонального сервісного центру МВС у Волинській області Олександра Малашка доставлена медична апаратура – фібробронхоскоп від благодійників із США.

Про це йдеться на сторінці закладу у Facebook.

Дана дороговартісна діагностично-лікувальна апаратура призначена для дітей раннього віку і новонароджених, в тому числі недоношених, та дозволить здійснювати раннє виявлення вроджених вад і проводити лікувальні маніпуляції.

Волинській лікарні благодійники із США передали обладнання

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Теги: лікарня, обладнання, Луцьк
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