Волинській лікарні благодійники із США передали обладнання

Олександра Малашка доставлена медична апаратура – фібробронхоскоп від благодійників із США.



Про це йдеться на сторінці закладу у



Дана дороговартісна діагностично-лікувальна апаратура призначена для дітей раннього віку і новонароджених, в тому числі недоношених, та дозволить здійснювати раннє виявлення вроджених вад і проводити лікувальні маніпуляції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинське обласне дитяче територіальне медичне об’єднання за сприянням керівника Регіонального сервісного центру МВС у Волинській областідоставлена медична апаратура – фібробронхоскоп від благодійників із США.Про це йдеться на сторінці закладу у Facebook Дана дороговартісна діагностично-лікувальна апаратура призначена для дітей раннього віку і новонароджених, в тому числі недоношених, та дозволить здійснювати раннє виявлення вроджених вад і проводити лікувальні маніпуляції.

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