Волинській лікарні благодійники із США передали обладнання
Сьогодні, 16:29
У Волинське обласне дитяче територіальне медичне об’єднання за сприянням керівника Регіонального сервісного центру МВС у Волинській області Олександра Малашка доставлена медична апаратура – фібробронхоскоп від благодійників із США.
Про це йдеться на сторінці закладу у Facebook.
Дана дороговартісна діагностично-лікувальна апаратура призначена для дітей раннього віку і новонароджених, в тому числі недоношених, та дозволить здійснювати раннє виявлення вроджених вад і проводити лікувальні маніпуляції.
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Про це йдеться на сторінці закладу у Facebook.
Дана дороговартісна діагностично-лікувальна апаратура призначена для дітей раннього віку і новонароджених, в тому числі недоношених, та дозволить здійснювати раннє виявлення вроджених вад і проводити лікувальні маніпуляції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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