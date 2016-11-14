Показали, які тролейбуси луцький «Богдан Моторс» зробив для Кременчука

Луцький автозавод «Богдан Моторс» вже найближчими днями відправить у місто Кременчук 5 сучасних тролейбусів «Богдан Т90117». Мер містаспільно із секретарем транспортного комітету Верховної Ради, нардепомвідвідали виробництво та оглянули транспорт.Візит відбувся 26 березня.Загалом на «Богдан Моторс» для Кременчука виготовлять 40 тролейбусів: 35 тролейбусів «Богдан Т70117» загальною пасажиромісткістю 105 пасажирів та 5 «Богдан Т90117» загальною пасажиромісткістю 180 пасажирів. Кошти на придбання транспорту Кременчук отримав від Європейського банку реконструкції та розвитку. Таким чином, 2 мільйони євро гранту спрямують на оновлення тролейбусного парку та відповідної інфраструктури. Луцький завод виграв тендер на поставку 40-ка тролейбусів.Йдеться про комфортний, сучасний транспорт, який, до того ж, має функцію автономного ходу - завдяки акумуляторам такі машини можуть понад кілометр рухатися без прив’язки до електромережі. Відтак, мер Кременчука Віталій Малецький зауважив, що місто планує закупити ще 10 «автономних» тролейбусів, які курсуватимуть через міст через Дніпро.«Я думаю, в рамках цього тендеру «Богдан» складе гідну конкуренцію провідним європейським виробникам», - повідомив Малецький.Тролейбуси, які роблять у Луцьку, на 90% складаються із комплектуючих, виготовлених в Україні, ще 10% деталей – європейські. Як повідомив директор ДП «АСЗ №1» АТ «АК «Богдан Моторс», на заводі повністю перейшли на встановлення двигунів, які виготовлені у Харкові. За його словами, першу здачу готової продукції для міста Кременчука вже підготували до відвантаження, тож 5-ть 19-метрових тролейбусів вже до 1 квітня потраплять у Кременчук.Делегація із Кременчука завітала до Луцька, аби на власні очі побачити, як роблять тролейбуси для їхнього міста. Відтак, на «Богдан Моторс» їм продемонстрували цехи, тролейбуси на різних етапах збору та вже готову продукцію. Гості Луцька навіть проїхалися у тролейбусі, який незабаром курсуватиме в Кременчуці, а нардеп спробував, чи зручно працювати на місці водія.До слова, у Кременчуці вже користуються продукцією луцького заводу – у 2016 оці місто отримало сучасний міський тролейбус з низьким рівнем підлоги, пофарбований у фіолетовий колір. За словами мера, тролейбус показав себе чудово, відгуки були позитивними, тому у місті дуже зраділи, коли на тендері переміг «Богдан Моторс».Нові тролейбуси розфарбовані в насичений рожевий колір, який обрав градоначальник Кременчука. За словами посадовця, віддали перевагу саме такому забарвленню, бо колір близький до гранатового – кольору перемоги. Окрім того, у місті хотіли отримати яскравий та по-своєму унікальний транспорт.«Сьогодні перші машини вже фактично відправлятимуться в Кременчук. Тролейбус дійсно класний. Є певні питання, які ми сьогодні поставили представникам підприємства, вони стосуються більше таких остаточних робіт, які потребуватимуть ще кілька годин. В цілому, ми оцінюємо дуже високо результат роботи підприємства «Богдан», вони дійсно зробили якісні машини, які відповідають всім вимогам до міського комунального пасажирського транспорту», - поділився враженнями Малецький.Тож, за його словами, після втілення проекту в життя, у Кременчуці залишають лише безпечні та екологічні сучасні тролейбуси. Це Малецький назвав революцією в транспортній інфраструктурі.Результатами відвідин залишився задоволеним і секретар транспортного комітету ВР Шаповалов. За його словами, цікаво було оглянути українське виробництво, яке у підсумку справило позитивне враження. Окрім того, Кременчук вже має тролейбус із Луцька, тож у місті задоволені його якістю.Наприкінці візиту гості з Кеменчука «проїхалися» у тролейбусі на автономному режимі і містом, та висловили сподівання на подальшу плідну співпрацю із луцькиим автозаводом.