Помер головний кухар відомого луцького ресторану

Олександр Мазур, який відомий як керівник команди кухарів ресторації "Курінь".



Про це йдеться в повідомленні на сторінці компанії "Гранд Персона" у Facebook.



"Більше не з нами чудовий кухар, надійний колега та вірний друг, справжній професіонал своєї справи, досвідчений керівник команди кухарів ресторації Курінь - Олександр Мазур".



"Сумуємо та висловлюємо щирі співчуття родині, близьким та друзям".





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