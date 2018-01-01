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Помер головний кухар відомого луцького ресторану

Помер головний кухар відомого луцького ресторану
Відійшов у кращий світ Олександр Мазур, який відомий як керівник команди кухарів ресторації "Курінь".

Про це йдеться в повідомленні на сторінці компанії "Гранд Персона" у Facebook.

"Більше не з нами чудовий кухар, надійний колега та вірний друг, справжній професіонал своєї справи, досвідчений керівник команди кухарів ресторації Курінь - Олександр Мазур".

"Сумуємо та висловлюємо щирі співчуття родині, близьким та друзям".

Помер головний кухар відомого луцького ресторану

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Теги: Олександр Мазур, смерть, кухар, Курінь
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