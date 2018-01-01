Помер головний кухар відомого луцького ресторану
Сьогодні, 11:10
Відійшов у кращий світ Олександр Мазур, який відомий як керівник команди кухарів ресторації "Курінь".
Про це йдеться в повідомленні на сторінці компанії "Гранд Персона" у Facebook.
"Більше не з нами чудовий кухар, надійний колега та вірний друг, справжній професіонал своєї справи, досвідчений керівник команди кухарів ресторації Курінь - Олександр Мазур".
"Сумуємо та висловлюємо щирі співчуття родині, близьким та друзям".
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Про це йдеться в повідомленні на сторінці компанії "Гранд Персона" у Facebook.
"Більше не з нами чудовий кухар, надійний колега та вірний друг, справжній професіонал своєї справи, досвідчений керівник команди кухарів ресторації Курінь - Олександр Мазур".
"Сумуємо та висловлюємо щирі співчуття родині, близьким та друзям".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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