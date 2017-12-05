Без гумаків не пройдеш: у Луцьку тротуар тоне в болоті. ВІДЕО
Сьогодні, 17:01
Сніг зійшов, залишивши на вулицях міста ями та болото. Зокрема тротуаром на вулиці Набережній без гумових чобіт пройти неможливо.
На це нарікають і мешканці, які придбали квартири у новозбудованих багатоповерхівках, і просто переході. Лучани кажуть, що аби оминули болото змушені йти по бордюру або ж проїжджаю частиною, – йдеться в сюжеті Суспільного Волині.
Директор департаменту ЖКГ Юрій Крась каже, що у міській раді про проблему знають і вважають, що до цього питання треба підійти комплексно.
Деталі – в сюжеті
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На це нарікають і мешканці, які придбали квартири у новозбудованих багатоповерхівках, і просто переході. Лучани кажуть, що аби оминули болото змушені йти по бордюру або ж проїжджаю частиною, – йдеться в сюжеті Суспільного Волині.
Директор департаменту ЖКГ Юрій Крась каже, що у міській раді про проблему знають і вважають, що до цього питання треба підійти комплексно.
Деталі – в сюжеті
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Коментарі 1
А на вул В.Хурсенка взагалі тротуарів нема((
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