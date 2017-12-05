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Без гумаків не пройдеш: у Луцьку тротуар тоне в болоті. ВІДЕО

Без гумаків не пройдеш: у Луцьку тротуар тоне в болоті. ВІДЕО
Сніг зійшов, залишивши на вулицях міста ями та болото. Зокрема тротуаром на вулиці Набережній без гумових чобіт пройти неможливо.

На це нарікають і мешканці, які придбали квартири у новозбудованих багатоповерхівках, і просто переході. Лучани кажуть, що аби оминули болото змушені йти по бордюру або ж проїжджаю частиною, – йдеться в сюжеті Суспільного Волині.

Директор департаменту ЖКГ Юрій Крась каже, що у міській раді про проблему знають і вважають, що до цього питання треба підійти комплексно.

Деталі – в сюжеті


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Теги: благоустрій, дорога
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Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
А на вул В.Хурсенка взагалі тротуарів нема((
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