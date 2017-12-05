Без гумаків не пройдеш: у Луцьку тротуар тоне в болоті. ВІДЕО





На це нарікають і мешканці, які придбали квартири у новозбудованих багатоповерхівках, і просто переході. Лучани кажуть, що аби оминули болото змушені йти по бордюру або ж проїжджаю частиною, – йдеться в сюжеті



Директор департаменту ЖКГ Юрій Крась каже, що у міській раді про проблему знають і вважають, що до цього питання треба підійти комплексно.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сніг зійшов, залишивши на вулицях міста ями та болото. Зокрема тротуаром на вулиці Набережній без гумових чобіт пройти неможливо.На це нарікають і мешканці, які придбали квартири у новозбудованих багатоповерхівках, і просто переході. Лучани кажуть, що аби оминули болото змушені йти по бордюру або ж проїжджаю частиною, – йдеться в сюжеті Суспільного Волині Директор департаменту ЖКГкаже, що у міській раді про проблему знають і вважають, що до цього питання треба підійти комплексно.Деталі – в сюжеті

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