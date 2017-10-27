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У ЖК «Юпітер» почали зведення третього будинку. ФОТО*

У ЖК «Юпітер» почали зведення третього будинку. ФОТО*
У житловому комплексі "Юпітер" від Будівельної компанії "Інвестор", який зводять на межі Луцька й Липин, роботи йдуть за графіком. Перший будинок житлового компексу вже здали в експлуатацію.

На другому будинку не знижують темп робіт і вже будують мансардний поверх першої секції. На другій та третій секціях перекривають четвертий та третій поверхи.

Також копають котлован для третього будинку ЖК "Юпітер". До слова, перші 10 квартир у цьому будинку продають за ціною 12 тисяч гривень за квадратний метр.

Крім того Будівельна компанія "Інвестор" пропонує велику 4-кімнатну квартиру в уже зданому будинку ЖК "Юпітер". Вартість - 11 тисяч гривень за квадратний метр.

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Зразок дизайну в квартирі
Зразок дизайну в квартирі
Зразок дизайну в квартирі
Зразок дизайну в квартирі
Планування квартири
Планування квартири


Нагадаємо, що в ЖК "Супернова" розпочалося зведення п'ятого будинку.

Додаткову інформацію щодо умов придбання квартир у ЖК "Юпітер" можна отримати у відділі продажів: 096 030 20 10, вул. Коперника, 13в, м. Луцьк.


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Теги: БК Інвестор, ЖК Юпітер, будівництво, житло, варте уваги, реклама
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