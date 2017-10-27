У ЖК «Юпітер» почали зведення третього будинку. ФОТО*
Сьогодні, 09:52
У житловому комплексі "Юпітер" від Будівельної компанії "Інвестор", який зводять на межі Луцька й Липин, роботи йдуть за графіком. Перший будинок житлового компексу вже здали в експлуатацію.
На другому будинку не знижують темп робіт і вже будують мансардний поверх першої секції. На другій та третій секціях перекривають четвертий та третій поверхи.
Також копають котлован для третього будинку ЖК "Юпітер". До слова, перші 10 квартир у цьому будинку продають за ціною 12 тисяч гривень за квадратний метр.
Крім того Будівельна компанія "Інвестор" пропонує велику 4-кімнатну квартиру в уже зданому будинку ЖК "Юпітер". Вартість - 11 тисяч гривень за квадратний метр.
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Нагадаємо, що в ЖК "Супернова" розпочалося зведення п'ятого будинку.
Додаткову інформацію щодо умов придбання квартир у ЖК "Юпітер" можна отримати у відділі продажів: 096 030 20 10, вул. Коперника, 13в, м. Луцьк.
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На другому будинку не знижують темп робіт і вже будують мансардний поверх першої секції. На другій та третій секціях перекривають четвертий та третій поверхи.
Також копають котлован для третього будинку ЖК "Юпітер". До слова, перші 10 квартир у цьому будинку продають за ціною 12 тисяч гривень за квадратний метр.
Крім того Будівельна компанія "Інвестор" пропонує велику 4-кімнатну квартиру в уже зданому будинку ЖК "Юпітер". Вартість - 11 тисяч гривень за квадратний метр.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ВИГІДНУ ПРОПОЗИЦІЮ КУПІВЛІ КВАРТИРИ
Нагадаємо, що в ЖК "Супернова" розпочалося зведення п'ятого будинку.
Додаткову інформацію щодо умов придбання квартир у ЖК "Юпітер" можна отримати у відділі продажів: 096 030 20 10, вул. Коперника, 13в, м. Луцьк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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