У Луцьку в комунальну власність приймуть 2 будівлі
Сьогодні, 18:38
Луцькрада дала згоду на безоплатне прийняття у комунальну власність гуртожиток ПАТ «Електротермометрія», що на бульварі Дружби народів,4 та житловий будинок на вулиці Шевченка,88.
Рішення прийняли під час сесії Луцькради 28 березня.
Гуртожиток на бульварі Дружби народів,4 - не приватизований. А у будівлі на вулиці Шевченка,88 яка теж фактично є гуртожитком підприємства, практично всі кімнати приватизовані, тому його оформили окремим рішенням як житловий будинок.
Раніше гуртожитки були на балансі приватного підприємства ПАТ «Електротермометрія», яке знаходилося у складному фінансовому стані. Тож, зрештою, їх погодилися безоплатно передати у комунальну власність. Переговори про те, аби нарешті отримати гуртожитки на баланс міста, тривали декілька років.
За словами депутата Євгена Ткачука, обидві будівлі у не дуже доброму стані, однак, наприклад у гуртожитку, вже створили будинковий комітет, тож люди працюватимуть над поліпшенням житлових умов.
Зрештою, депутати проголосували, аби прийняти будівлі у міську комунальну власність.
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Рішення прийняли під час сесії Луцькради 28 березня.
Гуртожиток на бульварі Дружби народів,4 - не приватизований. А у будівлі на вулиці Шевченка,88 яка теж фактично є гуртожитком підприємства, практично всі кімнати приватизовані, тому його оформили окремим рішенням як житловий будинок.
Раніше гуртожитки були на балансі приватного підприємства ПАТ «Електротермометрія», яке знаходилося у складному фінансовому стані. Тож, зрештою, їх погодилися безоплатно передати у комунальну власність. Переговори про те, аби нарешті отримати гуртожитки на баланс міста, тривали декілька років.
За словами депутата Євгена Ткачука, обидві будівлі у не дуже доброму стані, однак, наприклад у гуртожитку, вже створили будинковий комітет, тож люди працюватимуть над поліпшенням житлових умов.
Зрештою, депутати проголосували, аби прийняти будівлі у міську комунальну власність.
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