У Луцьку в комунальну власність приймуть 2 будівлі





Рішення прийняли під час сесії Луцькради 28 березня.



Гуртожиток на бульварі Дружби народів,4 - не приватизований. А у будівлі на вулиці Шевченка,88 яка теж фактично є гуртожитком підприємства, практично всі кімнати приватизовані, тому його оформили окремим рішенням як житловий будинок.



Раніше гуртожитки були на балансі приватного підприємства ПАТ «Електротермометрія», яке знаходилося у складному фінансовому стані. Тож, зрештою, їх погодилися безоплатно передати у комунальну власність. Переговори про те, аби нарешті отримати гуртожитки на баланс міста, тривали декілька років.



За словами депутата Євгена Ткачука, обидві будівлі у не дуже доброму стані, однак, наприклад у гуртожитку, вже

Зрештою, депутати проголосували, аби прийняти будівлі у міську комунальну власність.



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