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Депутат просить навчити лучан правильно сортувати сміття

Депутат просить навчити лучан правильно сортувати сміття
Депутат Луцькради Анна Мовяк просить підготувати для лучан інформаційні листівки , у яких пояснюватимуть, як правильно сортувати сміття.

Про це вона повідомила у під час сесії 28 березня

Мовяк зауважила, що у місті нині працюють над впровадженням сортування твердих побутових відходів. Тому у рамках цієї кампанії було б доцільно підготувати памятки для громадян як правильно сортувати сміття. Адже варто, щоб люди знали, що, наприклад, пластикові пляшки та кришечки треба класти в різні контейнери.

«Треба донести кожному, як це правильно робити», - сказала Мовяк. Депутат Ігор Поліщук пригадав, що на одній з попередніх сесій на інформкамапнію стосовно роздільного збору сміття виділили 50 тисяч гривень, тож наразі її розробляють.

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Теги: сміття, сортування сміття, екологія
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