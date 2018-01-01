Депутат просить навчити лучан правильно сортувати сміття

Депутат Луцькрадипросить підготувати для лучан інформаційні листівки , у яких пояснюватимуть, як правильно сортувати сміття.Про це вона повідомила у під час сесії 28 березняМовяк зауважила, що у місті нині працюють над впровадженням сортування твердих побутових відходів. Тому у рамках цієї кампанії було б доцільно підготувати памятки для громадян як правильно сортувати сміття. Адже варто, щоб люди знали, що, наприклад, пластикові пляшки та кришечки треба класти в різні контейнери.«Треба донести кожному, як це правильно робити», - сказала Мовяк. Депутатпригадав, що на одній з попередніх сесій на інформкамапнію стосовно роздільного збору сміття виділили 50 тисяч гривень, тож наразі її розробляють.