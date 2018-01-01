Депутат просить навчити лучан правильно сортувати сміття
Сьогодні, 09:47
Депутат Луцькради Анна Мовяк просить підготувати для лучан інформаційні листівки , у яких пояснюватимуть, як правильно сортувати сміття.
Про це вона повідомила у під час сесії 28 березня
Мовяк зауважила, що у місті нині працюють над впровадженням сортування твердих побутових відходів. Тому у рамках цієї кампанії було б доцільно підготувати памятки для громадян як правильно сортувати сміття. Адже варто, щоб люди знали, що, наприклад, пластикові пляшки та кришечки треба класти в різні контейнери.
«Треба донести кожному, як це правильно робити», - сказала Мовяк. Депутат Ігор Поліщук пригадав, що на одній з попередніх сесій на інформкамапнію стосовно роздільного збору сміття виділили 50 тисяч гривень, тож наразі її розробляють.
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Про це вона повідомила у під час сесії 28 березня
Мовяк зауважила, що у місті нині працюють над впровадженням сортування твердих побутових відходів. Тому у рамках цієї кампанії було б доцільно підготувати памятки для громадян як правильно сортувати сміття. Адже варто, щоб люди знали, що, наприклад, пластикові пляшки та кришечки треба класти в різні контейнери.
«Треба донести кожному, як це правильно робити», - сказала Мовяк. Депутат Ігор Поліщук пригадав, що на одній з попередніх сесій на інформкамапнію стосовно роздільного збору сміття виділили 50 тисяч гривень, тож наразі її розробляють.
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