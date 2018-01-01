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На Чорновола – аварія з постраждалими

На Чорновола – аварія з постраждалими
На вулиці Чорновола в Луцьку ввечері 29 травня сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими.

Про це у коментарі інформаційному агентству ВолиньPost повідомила речниця управління патрульної поліції Волинської області Ольга Бузулук.

ДТП трапилася неподалік будинку № 2 на вулиці Чорновола. Водій автомобіля КІА, повертаючи ліворуч, не надав переваги у русі мотоциклу Lifan. Тож сталося зіткнення.

Мотоцикліста (1968 р.н.) з тілесним ушкодженнями забрала карета «швидкої». Внаслідок зіткнення обидва транспортні засоби отримали механічні ушкодження.


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Теги: ДТП, Луцьк
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Коментарі 2
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http://www.volynpost.com/news/113986-u-lucku-legkovyk-vletiv-u-motocykl-postrazhdaly-troie
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