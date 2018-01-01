На Чорновола – аварія з постраждалими





Про це у коментарі інформаційному агентству ВолиньPost повідомила речниця управління патрульної поліції Волинської області Ольга Бузулук.



ДТП трапилася неподалік будинку № 2 на вулиці Чорновола. Водій автомобіля КІА, повертаючи ліворуч, не надав переваги у русі мотоциклу Lifan. Тож сталося зіткнення.



Мотоцикліста (1968 р.н.) з тілесним ушкодженнями забрала карета «швидкої». Внаслідок зіткнення обидва транспортні засоби отримали механічні ушкодження.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці Чорновола в Луцьку ввечері 29 травня сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими.Про це у коментаріповідомила речниця управління патрульної поліції Волинської областіДТП трапилася неподалік будинку № 2 на вулиці Чорновола. Водій автомобіля КІА, повертаючи ліворуч, не надав переваги у русі мотоциклу Lifan. Тож сталося зіткнення.Мотоцикліста (1968 р.н.) з тілесним ушкодженнями забрала карета «швидкої». Внаслідок зіткнення обидва транспортні засоби отримали механічні ушкодження.

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