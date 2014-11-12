Військова прокуратура «дала спокій» бійцям волинської бригади





Про це під час брифінгу заявив військовий прокурор Луцького гарнізону Західного регіону України Євген Давидов.



За його словами, підстава для закриття провадження – відсутність ознак злочину.



Нагадаємо, на Волині військова прокуратура декілька років розслідувала кримінальне провадження відносно сотень військовослужбовців 51 окремої механізованої бригади за фактом нібито самовільного залишення військової частини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Військова прокуратура Луцького гарнізону Західного регіону України закрила кримінальне провадження щодо 438 бійців 51-ої ОМБР, яка дислокується у Володимирі-Волинському.Про це під час брифінгу заявив військовий прокурор Луцького гарнізону Західного регіону УкраїниЗа його словами, підстава для закриття провадження – відсутність ознак злочину.Нагадаємо, на Волині військова прокуратура декілька років розслідувала кримінальне провадження відносно сотень військовослужбовців 51 окремої механізованої бригади за фактом нібито самовільного залишення військової частини.

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