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Військова прокуратура «дала спокій» бійцям волинської бригади

Військова прокуратура «дала спокій» бійцям волинської бригади
Військова прокуратура Луцького гарнізону Західного регіону України закрила кримінальне провадження щодо 438 бійців 51-ої ОМБР, яка дислокується у Володимирі-Волинському.

Про це під час брифінгу заявив військовий прокурор Луцького гарнізону Західного регіону України Євген Давидов.

За його словами, підстава для закриття провадження – відсутність ознак злочину.

Нагадаємо, на Волині військова прокуратура декілька років розслідувала кримінальне провадження відносно сотень військовослужбовців 51 окремої механізованої бригади за фактом нібито самовільного залишення військової частини.

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Теги: 51 ОМБр, військові, прокуратура, Волинь, вибір редактора
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