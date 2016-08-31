Тетяна Єремеєва програла суд виданню «ВолиньPost». ВІДЕО

Суд не задовольнив позовз вимогою зобов’язативидалити зі свого офіційного веб-сайту, а також інших джерел фільм-розслідування «Полювання на спадщину Єремеєва».Відповідне рішення днями ухвалив Луцький міськрайонний суд Волинської області.Нагадаємо, у листопаді минулого року, після поширення ТРК “Аверс”, а також ТРК “Студія “1+1” відеосюжетів під назвою “Народний депутатвідібрав спадок у родини свого покійного партнера”, а також “Українські сенсації. Війна олігархів”, Інформаційне агентство ВолиньPost, у якому висвітлено інший погляд на правду про спадщину трагічно померлого нардепа Ігоря Єремеєва.Поширення означеного фільму розслідування було обумовлене бажанням надати альтернативну точку зору на події навколо трагічної смерті Ігоря Єремеєва, а також не допустити введення громадськості в оману.Відразу ж після публікації анонсу фільму редакція Інформаційного агентства ВолиньPost опинилася під тиском. Нам погрожували, звинувачували у брехні та наклепі, намагалися шантажувати, про що ми розповіли вОкрім того, Тетяна Єремеєва звернулася до суду з позовом до Інформаційного агентства. На її думку, у фільмі поширено конфіденційну інформацію про неї, а також використано фото- та відеоматеріали з зображенням її та членів її родини без належної згоди.Окремо варто відзначити, що після виходу фільму в ефір Тетяна Єремеєва неодноразово публічно звинувачувала журналістів в поширенні брехні та погрожувала судом. Проте в суд вона звернулася не з позовом про спростування недостовірної інформації, а з вимогою заборонити поширення фото- та відеозображень, начебто використаних без її згоди.Утім, Інформаційне агентство ВолиньPost у судовому порядку довело, що такі обвинувачення – необґрунтовані, а підстави вважати журналістське розслідування, покладене в основу фільму, протиправним - відсутні."Видання змогло відстояти правду в суді першої інстанції, адже інформація, яку Позивач вважала конфіденційною, насправді є відомою широкому загалу і до цього часу викликає неабиякий суспільний інтерес. До того ж фото- та відеозображення Тетяни Єремеєвої є фактичним відтворенням фото- та відеозображень, використаних іншими засобами масової інформації зі згоди Позивача, відсутність якої остання не спростувала. Окремо наші пояснення у суді ґрунтувалися на тому, що право на свободу думки і слова, а також вільне вираження своїх поглядів і переконань, закріплене Конституцією України, підлягає захисту. При цьому громадськість має право на достовірну інформацію, а введення її в оману не допускається", - прокоментував представник Інформаційного агентства ВолиньPost, адвокатЗокрема, на підставі статей 16, 269, 275, 276, 278, 307, 308, Цивільного Кодексу України, Закону України «Про інформацію», Закону України «Про інформаційні агентства», керуючись статтями. 10, 12, 27, 77-81, 141, 259, 263-265 ЦПК України, суд вирішив у задоволенні позовних вимог Тетяни Єремеєвої до ІА ВолиньPost – відмовити. Рішення ж може бути оскаржене в апеляційній інстанції.«Спробу всіляко перешкоджати виходу фільму вважаю наступом на свободу слова та намаганням приховати від людей незручну правду. Доводи наших юристів виявились переконливими для суду і наразі фільм-розслідування можуть переглянути всі охочі», - прокоментував після завершення судової тяганини директор Інформаційного агентства ВолиньPost