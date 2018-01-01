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На Волині злодій заліз через вікно і «обчистив» будинок

На Волині злодій заліз через вікно і «обчистив» будинок
У жительки села Ощів Горохівського злодій викрав з будинку гроші.

Зазначається, що зловмисник виніс чималу суму - 26000 гривень, - пише газета Волинь-нова.

І хоча двері будинку були закриті міцним замком, крадій заліз через відчинене вікно.

До слова, коли власниця помешкання прийшла додому, то у будинку були розкидані всі речі, а кошти злодій знайшов у шафі.


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Теги: злодій, крадіжка
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