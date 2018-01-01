На Волині злодій заліз через вікно і «обчистив» будинок





Зазначається, що зловмисник виніс чималу суму - 26000 гривень, - пише газета



І хоча двері будинку були закриті міцним замком, крадій заліз через відчинене вікно.



До слова, коли власниця помешкання прийшла додому, то у будинку були розкидані всі речі, а кошти злодій знайшов у шафі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У жительки села Ощів Горохівського злодій викрав з будинку гроші.Зазначається, що зловмисник виніс чималу суму - 26000 гривень, - пише газета Волинь-нова І хоча двері будинку були закриті міцним замком, крадій заліз через відчинене вікно.До слова, коли власниця помешкання прийшла додому, то у будинку були розкидані всі речі, а кошти злодій знайшов у шафі.

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