На Волині злодій заліз через вікно і «обчистив» будинок
Сьогодні, 09:28
У жительки села Ощів Горохівського злодій викрав з будинку гроші.
Зазначається, що зловмисник виніс чималу суму - 26000 гривень, - пише газета Волинь-нова.
І хоча двері будинку були закриті міцним замком, крадій заліз через відчинене вікно.
До слова, коли власниця помешкання прийшла додому, то у будинку були розкидані всі речі, а кошти злодій знайшов у шафі.
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Зазначається, що зловмисник виніс чималу суму - 26000 гривень, - пише газета Волинь-нова.
І хоча двері будинку були закриті міцним замком, крадій заліз через відчинене вікно.
До слова, коли власниця помешкання прийшла додому, то у будинку були розкидані всі речі, а кошти злодій знайшов у шафі.
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