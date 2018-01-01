На Волині просять відремонтувати дорогу до Берестечка до початку міжнародного фольклорного фестивалю «Берегиня», аби не осоромити регіон через жахливий стан покриття.Про це у своєму запиті під час сесії Волиньради 31 травня повідомив перший заступник голови Волинської обласної радиДепутат розповів, що до нього звернулися мешканці Горохівського району. Мовляв, тут у серпні вперше за останні 5 років має відбутися міжнародний фестиваль «Берегиня», а якою дорогою вести гостей – невідомо.Він зазначив, що покриття просто в катастрофічному стані, дорога знищена і через Демидівку, і через Горохів. У рамках фестивалю учасників повезуть на козацькі могили у село Пляшеву Рівненської області, згодом частина дійства відбудеться власне у місті Берестечко, а в один із фестивальних днів - поїздка учасників до місця повстанської слави – урочища Вовчак Турійського району. Тут, за словами Пирожика, аналогічна проблема, бо дорога далеко не крізь така, за яку не доведеться соромитися.Тому свій запит Пирожик адресував голові ОДА, у якому попрохав вивчити питання стану доріг до Берестечка та знайти можливості щодо їх ремонту до початку міжнародного фестивалю. Колеги більшістю голосів підтримали цю пропозицію.