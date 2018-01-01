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На Волині просять відремонтувати дорогу до Берестечка

На Волині просять відремонтувати дорогу до Берестечка
На Волині просять відремонтувати дорогу до Берестечка до початку міжнародного фольклорного фестивалю «Берегиня», аби не осоромити регіон через жахливий стан покриття.

Про це у своєму запиті під час сесії Волиньради 31 травня повідомив перший заступник голови Волинської обласної ради Олександр Пирожик.

Депутат розповів, що до нього звернулися мешканці Горохівського району. Мовляв, тут у серпні вперше за останні 5 років має відбутися міжнародний фестиваль «Берегиня», а якою дорогою вести гостей – невідомо.

Він зазначив, що покриття просто в катастрофічному стані, дорога знищена і через Демидівку, і через Горохів. У рамках фестивалю учасників повезуть на козацькі могили у село Пляшеву Рівненської області, згодом частина дійства відбудеться власне у місті Берестечко, а в один із фестивальних днів - поїздка учасників до місця повстанської слави – урочища Вовчак Турійського району. Тут, за словами Пирожика, аналогічна проблема, бо дорога далеко не крізь така, за яку не доведеться соромитися.

Тому свій запит Пирожик адресував голові ОДА Олександру Савченку, у якому попрохав вивчити питання стану доріг до Берестечка та знайти можливості щодо їх ремонту до початку міжнародного фестивалю. Колеги більшістю голосів підтримали цю пропозицію.

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Теги: Берестечко, дорога, ремонт
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